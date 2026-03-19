Inter, Lautaro pronto a tornare ma pensa al giorno dell'addio, quella lite con Dumfries

L'attaccante argentino non nasconde il desiderio di tornare prima o poi al Racing di Milito, con cui parla ogni settimana. l'aneddoto sull'olandese

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’Inter lo aspetta come il Salvatore. Senza Lautaro i nerazzurri sono andati a picco, rischiando anche di compromettere il primo posto che sembrava blindato. La crisi della squadra di Chivu sicuramente ha anche altre radici ma l’assenza del Toro si è sentita eccome. L’argentino preme per rientrare e si confessa al podcast di Pollo Alvarez.

Lautaro pronto al rientro

Se tornerà già con la Fiorentina è presto per dirlo, possibile che per motivi precauzionali si decida di lasciarlo ancora a riposo per ritrovarlo al top dopo la sosta, tanto più che Scaloni non lo ha convocato in Nazionale. Lui freme come rivela mel podcast: “Mi manca il campo, mi manca l’adrenalina. Durante gli allenamenti in palestra cerco di scaricare tutta quell’energia che hai in corpo quando giochi.

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Nostalgia del Racing

Lautaro sta bene all’Inter (“E’ da otto anni che siamo qui a Milano con mia moglie, con la mia famiglia, i miei figli. Siamo felici e contenti perché la gente ci ama, ricevo affetto per strada, allo stadio”) ma la nostalgia dell’Argentina la sente eccome. In carriera il Toro ha giocato solo con i nerazzurri e il Racing Club, la squadra che ama. E dove vorrebbe tornare.

“Ho ancora tre anni di contratto con l’Inter, mi piacerebbe stare a lungo nel calcio di alto livello, mi sento bene e sono ancora giovane, ma in futuro mi piacerebbe far capire ai miei figli l’amore che la gente del Racing ha per me. Con il presidente Milito ci parlo tutte le settimane, è stato sempre presente e vicino a me anche all’inizio della mia carriera.

Mi ha scritto dopo che mi sono fatto male e abbiamo parlato del Racing che non sta andando bene, ma gli ho mandato un messaggio di sostegno al club. Tornare al Racing è un sogno per me: sto cercando di convincere mia moglie, e lei mi appoggia. Ovviamente dipende da molti fattori, questioni familiari, ma anche da come mi sentirò fisicamente . Il mio sogno, però, è tornare a correre per almeno un anno, non so quando.

La lite con Dumfries

Infine Lautato è tornato alla gara dei Mondiali Argentina-Olanda del 9 dicembre 2022, a quei momenti immediatamente precedenti il penalty decisivo nella lotteria dei rigori del quarto di finale: “Si è avvicinato Denzel Dumfries, che è il mio compagno all’Inter, e mi dice un sacco di cose in italiano non piacevoli. Poi arriva un altro, non mi ricordo chi, e non capisco cosa mi dice. Io ero già concentrato sul calciare: sentivo la responsabilità di quel rigore. Avevo chiesto io di tirare

ed ero fiducioso”.