Inter: Lautaro riceve il Premio Gentleman, proteste social per il caso bestemmia

Al capitano nerazzurro il riconoscimento per il rispetto dei valori del Fair Play: il web si ribella ricordando le espressioni blasfeme con la Juve per cui il giocatore ha patteggiato

Lautaro Martinez ha ricevuto ieri il Premio Gentleman per la stagione 2024/25, riconoscimento che viene consegnato per il rispetto dei valori del Fair Play: l’assegnazione ha scatenato le proteste sui social per il caso della bestemmia pronunciata dall’argentino nella gara persa contro la Juventus a Torino.

Inter, Premio Gentleman Fair Play a Lautaro

Lautaro Martinez rientrerà soltanto oggi dal Sudamerica, dopo le partite disputate con la maglia dell’Argentina, e per questa ragione non ha potuto presenziare alla serata di gala del Premio Gentleman, il riconoscimento assegnato ogni anno da una giuria di giornalisti e col voto online dei tifosi al giocatore che più si è distinto nella stagione precedente per il rispetto dei valori del Fair Play.

Il capitano dell’Inter, che ha ottenuto il premio per il secondo anno consecutivo, ha così inviato i suoi ringraziamenti in un video proiettato durante la serata: “Mi dispiace non essere con voi, sono impegnato con la mia nazionale. Sono orgoglioso e voglio ringraziare tutti i tifosi che mi hanno votato”, le sue parole.

Il caso bestemmia e il patteggiamento

L’assegnazione a Lautaro del Premio Gentleman, però, ha sollevato le proteste del web: tanti tifosi e appassionati, infatti, hanno giudicata controversa e incoerente la scelta della giuria, ricordando il caso della bestemmia pronunciata dal Toro al termine della gara persa dall’Inter sul campo della Juventus.

Accusato di aver proferito ripetute espressioni blasfeme, Lautaro negò pubblicamente ogni addebito in un’intervista, giurando addirittura sui suoi figli, salvo poi accettare il patteggiamento per evitare la squalifica dopo che gli inquirenti federali erano entrati in possesso dell’audio delle bestemmie.

La protesta dei social

Per molti tifosi, il comportamento di Lautaro in quell’occasione fu tutt’altro che rispettoso dei principi del Fair Play o consono a un gentleman del calcio… “Lautaro ha vinto il Premio Gentleman: ma è lo stesso che ha bestemmiato a favore di telecamera dopo Juve-Inter?”, domanda retoricamente Fabio su X. “Lautaro non solo ha bestemmiato, cosa che mi da fastidio in quanto credente, ma poi ha giurato sui suoi figli di non averlo fatto, salvo poi patteggiare con un’ammenda”, aggiunge NinAnto. “Lautaro Gentleman espressione migliore del calcio italiano”, attacca Glm. Premio Gentleman Fair Play a Lautaro: a questo punto diamo il Nobel per la pace postumo a Bin Laden”, commenta sarcastico Comodino. “Premio Gentleman a Lautaro: la serie A è uno scherzo!”, aggiunge Anna.