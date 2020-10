Inter-Lautaro, svolta per il rinnovo: mossa decisiva della dirigenza

Lautaro Martinez-Inter, il matrimonio può proseguire. Dopo la telenovela di mercato della scorsa estate e le voci continue che volevano ‘El Toro’ a Barcellona, sembra ormai vicinissimo l’accordo fra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del calciatore per il rinnovo del contratto, con l’idea probabilmente decisiva di rimuovere la clausola in caso di rescissione anticipata del contratto.

Come riferisce il portale ‘calciomercato.com’, l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono pronti ad offrire 7 milioni di euro netti d’ingaggio a stagione (contro i 2,5 attuali), rendendo lo stpiendio dell’argentino più vicino a quello di Romelu Lukaku, che attualmente ne percepisce 7,5.

Il Barcellona, durante la lunga trattativa estiva, era arrivato ad offrirne anche dieci, ma erano stati gli stessi blaugrana, alle prese con la grana Messi e con un bilancio tutt’altro che florido, a fare marcia indietro, permettendo ai nerazzurri di guadagnare tempo e studiare con attenzione ogni aspetto del rinnovo.

A questo punto, Lautaro potrà concentrarsi sul campo: l’Inter scenderà in campo mercoledì in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, con l’obiettivo di mettersi alle spalle la sconfitta nel derby contro il Milan di Zlatan Ibrahimovic. El Toro sarà sicuramente in campo con Lukaku: a dispetto della sconfitta, la prestazione nel derby da parte di entrambi è stata positiva e Conte vuole sfruttare il loro stato di forma.

La speranza non solo del tecnico salentino, ma di tutto l’ambiente nerazzurro, è che Lautaro Martinez possa tornare ‘Re di Champions’ come lo scorso anno, quando realizzò 5 reti nelle sei partite del girone. Con la speranza, però, di superare l’ostacolo della prima fase, che lo scorso anno, un po’ per sfortuna, un po’ per mancanza di lucidità in un paio di partite iniziate bene, si rivelò insormontabile.



OMNISPORT | 20-10-2020 11:57