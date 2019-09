Inter-Lazio 2019-2020: le probabili formazioni

L'Inter in cerca di continuità, la Lazio di conferme. La vittoria contro il Milan ha regalato ai nerazzurri la quarta vittoria in campionato su altrettante partite. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria contro il Parma che ha visto Immobile discutere con Simone Inzaghi durante la sostituzione. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21 di mercoledì.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, L.Martinez. Allenatore: Conte.

A disp.: Padelli, Ranocchia, Bastoni, Biraghi, D’Ambrosio, Dimarco, Lazaro, Sensi, Borja Valero, Gagliardini, Politano, Sanchez.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Marusic, Jony, Parolo, Cataldi, V. Berisha, Adekanye, Caicedo.

SPORTAL.IT | 24-09-2019 11:42