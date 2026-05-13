Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: Thuram, Sucic, Patric, le scelte di Chivu e Sarri

L’attaccante francese stringe i denti e affianca Lautaro, il croato favorito in mediana su Mkhitaryan. Tra i biancocelesti il difensore avanza a centrocampo per sostituire Cataldi

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Marcus Thuram stringerà i denti e andrà in campo: questa la scelta di Cristian Chivu, che nelle formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia inserirà anche il francese, in dubbio fino a ieri per una contrattura. Sucic favorito a centrocampo su Mkhitaryan, nella Lazio Sarri recupera Cataldi che andrà in panchina, in mediana giocherà Patric.

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali

Cristian Chivu non ha intenzione di rinunciare a Marcus Thuram nella finale di Coppa Italia: il francese, fino a ieri alle prese con una contrattura, stringerà i denti e sarà titolare nelle formazioni ufficiali di Inter–Lazio accanto a Lautaro Martinez. Per il resto lo schieramento nerazzurro ricalcherà la formula più collaudata, con il trio composto da Bastoni, Akanji e Bisseck in difesa davanti a Josep Martinez, preferito a Sommer.

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Centrocampo: Sucic favorito su Mkhytarian

Chivu confermerà anche i due titolari delle corsie esterne, Dimarco e Dumfries. L’unico vero dubbio riguarda la composizione del centrocampo, privo dell’infortunato Calhanoglu: sarà Zielinski ad agire da regista, accanto a lui sicura la presenza di Barella mentre per l’altro slot da mezz’ala è ballottaggio tra Sucic e Mkhitaryan, con il croato favorito per partire da titolare.

Lazio, Sarri punta su Patric

Anche la Lazio si presenta con la migliore formazione possibile: l’unico indisponibile è il portiere Provedel, sostituito però ottimamente in campionato dal giovane Motta. Nel 4-3-3 di Sarri – squalificato, in panchina va l’assistente tecnico Ianni – la difesa titolare con Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares, mentre in attacco Noslin agirà in mezzo a Isaksen e Romagnoli. A centrocampo l’unico dubbio dell’allenatore toscano: Cataldi, recuperato, non è al meglio e partirà dalla panchina, al suo posto in posizione centrale ci sarà Patric, coadiuvato da Basic e Taylor.

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. All. Chivu

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Ianni (Sarri squalificato)