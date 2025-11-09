Inter-Lazio: le formazioni ufficiali. Thuram, Bonny, Pedro, le scelte di Chivu e Sarri

Il posticipo domenicale dell'11a giornata di Serie A ripropone il confronto che la scorsa stagione fu decisivo per il campionato. Ecco come giocheranno le due squadre

Il big match dell’11a giornata di Serie A va in scena a San Siro, dove si affrontano Inter e Lazio. In palio punti pesantissimi per le ambizioni dei due club, che non possono perdere terreno. Chivu ha scelto il partner di Lautaro tra Thuram e Bonny; Sarri ha deciso sull’incubo nerazzurro Pedro: le formazioni ufficiali.

Inter-Lazio: formazioni ufficiali. Le scelte di Chivu e Sarri

In attesa delle formazioni ufficiali che saranno note a strettissimo giro, analizziamo il percorso delle due squadre. La frenata del Milan a Parma, il pareggio a reti bianche della Juventus nel derby della Mole e la sconfitta del Napoli sono senza dubbio ottime notizie per le due squadre.

Sono 21 i punti fin qui conquistati dall’Inter che è pronta a mettere la freccia sui cugini rossoneri nonostante l’impegno infrasettimanale in Champions. Quindici, invece, i punti messi in cassaforte dalla Lazio, che è comunque in serie positiva da sei turni. I nerazzurri hanno in mente un solo obiettivo: vendicarsi dopo il 2-2 interno della scorsa stagione che di fatto consegnò lo scudetto nelle mani del Napoli.

Sucic, Thuram, Bonny: le scelte di Chivu

I padroni di casa si dispongono sul rettangolo verde con il consueto 3-5-2. Nel terzetto difensivo schierato a protezione di Sommer è ballottaggio tra Acerbi e Bisseck, mentre non ci sono dubbi sulla presenza in campo di Akanji e Bastoni. Sulle corsie laterali spazio ai titolari Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Sucic in mediana.

Il giovane talento ex Dinamo Zagabria prenderà il posto di Zielinski. L’altro ballottaggio riguarda il reparto offensivo. Thuram o Bonny: chi affiancherà capitan Lautaro? Sono in forte rialzo le quotazioni di Tikus, che ormai si è ristabilito dall’infortunio.

Pedro, Dia, Isaksen: le scelte di Sarri

La Lazio si presenta a San Siro con l’infermeria in overbooking, ma con un certezza: il 4-3-3. Sarri sceglie Provedel tra i pali, con Lazzari, Gila, Provstgaard più di Romagnoli che non è al meglio e Marusic nella batteria difensiva.

In mezzo al campo si candidano a partire dall’inizio Guendouzi, Cataldi e l’ottimo Basic. L’incubo dell’Inter Pedro verso la panchina: il tridente dovrebbe essere formato da Isaksen, Dia e Zaccagni.

Inter-Lazio: formazioni ufficiali non ancora disponibili

Le probabili formazioni: