Inter-Lazio, le probabili formazioni

Keita o Icardi? Domenica sera l'Inter riprende il campionato sfidando in casa la Lazio: una partita cruciale in chiave Champions che potrebbe vedere il ritorno in campo del bomber argentino dopo quasi un mese e mezzo di stop. L'infortunio di Lautaro Martinez ha fatto salire le quotazioni dell'ex capitano, per ora ancora sfavorito nel ballottaggio con Keita, che dovrebbe partire titolare come unica punta, supportato da Politano, Borja Valero e Perisic. In mediana Vecino e Brozovic, in difesa Miranda prende il posto dell'infortunato De Vrij.

Simone Inzaghi verso il 3-5-1-1 con Immobile in attacco sostenuto da Correa. A centrocmpo Milinkovic-Savic e Luis Alberto al fianco di Leica, sugli esterni Marusic e Lulic. In difesa Radu a rischio: non dovesse farcela è pronto Luiz Felipe.

Inter-Lazio, domenica ore 20.30

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Keita.

LAZIO (3-5-1-1) Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

SPORTAL.IT | 29-03-2019 12:15