Inter-Lazio, polemiche e Var: un gol annullato a Zielinski, un altro negato a Gila, la spiegazione di Marelli

I nerazzurri battono 2-0 la squadra di Sarri e agganciano in vetta la Roma. Ma a San Siro non sono mancati episodi dubbi e proteste: le decisioni di Manganiello

Cinque gialli, Sarri compreso, una rete annullata dal Var e un quasi gol. Nel corso di Inter-Lazio, big match dell’11a giornata di Serie A andato in scena a San Siro, non sono mancati episodi dubbi e polemiche. Sul 2-0 a favore dei padroni di casa, l’arbitro Manganiello ha cancellato il gol del tris a Zielinski su segnalazione di Di Paolo, poi tutta la delusione di Gila, quando la tecnologia ha impedito ai biancocelesti di accorciare le distanze.

Inter-Lazio: gol annullato a Zielinski

Al minuto 66′ l’ex centrocampista del Napoli Zielinski ha trovato il gol del 3-0, ma poi Manganiello è stato chiamato al Var per un tocco di mano di Dimarco a inizio azione.

Dopo aver rivisto l’azione al monitor, il direttore di gara di Pinerolo ha comunicato la decisione a San Siro: il gol è stato annullato tra il brusio generale della Scala del calcio, evidentemente contrariata dalla decisione. In effetti, l’esterno sinistro dell’Inter è intervenuto sul pallone col braccio largo.

La spiegazione di Marelli e il retroscena di Acerbi

L’esperto di Dazn ed ex arbitro Luca Marelli ha commentato in presa diretta l’azione incriminata, dicendo la sua ancor prima che Manganiello annullasse il gol. “C’è un tocco di mano di Dimarco e, a mio parere, è un fallo volontario perché interviene col braccio sinistro molto alto sopra la spalla”.

E continua: “Bisogna considerare che l’azione è iniziata proprio da quel movimento. Va valutata la punibilità del tocco di mano e in questo caso non ci sono dubbi”. A spegnere le proteste della panchina nerazzurra ci ha pensato Acerbi, che – come svelato da Dazn – si è rivolto così a compagni di squadra e staff tecnico: “Meglio andarci piano con le esultanze: io il tocco di mano l’ho visto”.

Gol/No Gol: la tecnologia ferma Gila

Al minuto 77 Gila impatta di testa su punizione al bacio battuta dallo spauracchio Pedro dalla destra: la palla colpisce la parte interna della traversa per poi cadere sulla linea ed essere bloccata da Sommer.

I calciatori della Lazio invocano il gol, ma il cronometro di Manganiello non vibra. Le immagini della goal line technology chiariscono che la sfera di cuoio non ha oltrepassato interamente la linea così come prevede il regolamento, per cui la rete non è stata concessa.