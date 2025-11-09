Inter-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Inter–Lazio è una sfida di alta classifica della 11a giornata di Serie A 2025-26. Si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano il 9 novembre 2025 alle 20:45. L’Inter arriva da 3ª in classifica con 21 punti in 10 gare (7 vittorie e 3 pareggi), 24 gol fatti e 12 subiti. La Lazio è 8ª con 15 punti (4 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte), 13 gol realizzati e appena 7 incassati: una difesa tra le più solide del torneo.
- Probabili formazioni di Inter-Lazio
- Gli indisponibili di Inter-Lazio
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Inter-Lazio
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Inter e Lazio
Probabili formazioni di Inter-Lazio
L’Inter dovrebbe confermare il 3-5-2: in difesa attenzione all’opzione Akanji a destra del terzetto, con Bisseck e Bastoni. Corsie a spinta con Dumfries e Carlos Augusto, mentre in regia Calhanoglu resterebbe il faro con Sucic e Zielinski mezzali. Davanti, coppia di peso: Thuram–Martinez. Out Mkhitaryan (coscia) e Di Gennaro (polso), Darmian in dubbio per il polpaccio.
La Lazio si orienterebbe su un 4-3-3: terzini di spinta Lazzari–Marusic, centrali Mario Gila–Provstgaard, in mezzo equilibrio con Cataldi e gamba con Guendouzi e Basic. Tridente rapido: Isaksen, Dia, Zaccagni. Verso il forfait Rovella (inguine) e Nuno Tavares (polpaccio), out Castellanos e Cancellieri (coscia); Dele-Bashiru resta un’opzione ma non al meglio.
- Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Martinez.
- Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Mario Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Gli indisponibili di Inter-Lazio
- Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio, in dubbio), Mkhitaryan (infortunio alla coscia), Di Gennaro (frattura del polso), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Lazio – Infortunati: Dele-Bashiru (infortunio alla coscia), Kamenovic (infortunio all’inguine), Castellanos (infortunio alla coscia), Nuno Tavares (infortunio al polpaccio), Rovella (infortunio all’inguine), Cancellieri (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Inter e Lazio arrivano al match forti di serie positive: i nerazzurri hanno raccolto successi pesanti, i biancocelesti si sono compattati in difesa con clean sheet e pareggi di carattere.
|Inter
|ok
|ok
|ko
|ok
|ok
|Lazio
|ok
|x
|ok
|x
|x
Nelle ultime 5 di campionato l’Inter ha totalizzato 12 punti: Inter-Cremonese 4-1; Roma-Inter 0-1; Napoli-Inter 3-1; Inter-Fiorentina 3-0; Verona-Inter 1-2.
La Lazio ne ha raccolti 9: Lazio-Torino 3-3; Atalanta-Lazio 0-0; Lazio-Juventus 1-0; Pisa-Lazio 0-0; Lazio-Cagliari 2-0.
L’arbitro di Inter-Lazio
Arbitra Gianluca Manganiello (Pinerolo). Assistenti Berti e Cecconi, IV Bonacina, VAR Di Paolo, AVAR Aureliano. In questa Serie A 2025/26 Manganiello ha diretto 4 gare: 0 rigori assegnati, 11 cartellini gialli e 0 rossi; media di 2.7 ammonizioni a partita e nessuna espulsione, con 110 falli sanzionati e 13 fuorigioco rilevati.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Inter e Lazio mette a confronto il miglior attacco recente dei nerazzurri con una retroguardia biancoceleste in grande salute. L’Inter è imbattuta nelle ultime uscite di campionato e ha sempre segnato in questa Serie A, spingendo forte sia in avvio sia nel finale di gara. La Lazio, reduce da clean sheet in serie, ha ritrovato equilibrio e cinismo, con percentuali realizzative da vertice. Al Meazza i precedenti recenti sorridono ai padroni di casa, ma le ultime due sfide a Milano sono finite in pareggio. Occhio alla verve da fuori di Calhanoglu, alla ricerca del colpo pesante, e alla voglia di sbloccarsi di Martinez. Tra i capitolini, esperienza e fiuto di Pedro possono fare la differenza in un match che promette ritmo e intensità in ogni zona del campo.
- L’Inter è imbattuta da cinque incroci di Serie A con la Lazio (3V, 2N) e cerca una striscia di sei, mai più riuscita dai tempi 2004-2010.
- Vantaggio di punti per l’Inter (21 vs 15): nelle ultime due volte con gap simile a Milano la gara si è chiusa in equilibrio (1-1 nel 2024, 2-2 nel 2025).
- Al Meazza l’Inter non perde con la Lazio da sei gare di A (4V, 2N) e negli ultimi cinque confronti casalinghi hanno segnato entrambe.
- L’Inter ha vinto sei delle ultime sette in A (1P), 15 gol fatti e 6 subiti, e ha sempre trovato la rete (media 2.4 a partita).
- La Lazio può centrare due successi di fila per la seconda volta nell’anno solare e spinge per una serie record di clean sheet dal 2023.
- Precisione al top: Inter (12.6%) e Lazio (12.5%) tra le migliori per conversione; nerazzurri primi per palloni giocati in area.
- Approcci letali: entrambe hanno segnato 4 reti nel primo quarto d’ora; nella mezz’ora finale l’Inter è regina con 10 gol (Lazio a 5).
- Martinez non segna da quattro presenze: mira a interrompere la mini serie negativa contro un avversario che conosce bene.
- Calhanoglu ha già eguagliato i gol dello scorso torneo: è tra i migliori in Europa per reti dalla distanza in stagione.
- Pedro ha nel mirino l’Inter: tre gol ai nerazzurri in A e ultima doppietta proprio al Meazza nella penultima giornata 2024/25.
Le statistiche stagionali di Inter e Lazio
L’Inter domina per possesso e volume offensivo (60.2% di possesso, 142 tiri, 57 nello specchio), mentre la Lazio spicca per solidità (7 gol subiti in 10 gare) ed efficienza al tiro (41.7% di tiri in porta). I nerazzurri segnano di più (24 a 13) ma concedono 1.2 reti a gara, contro lo 0.7 dei biancocelesti. Fair play simile: gialli 14 a 15, con la Lazio unica ad aver rimediato 2 rossi.
|Inter
|Lazio
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|7
|4
|Numero di partite perse
|3
|3
|Numero di partite pareggiate
|0
|3
|Gol totali segnati
|24
|13
|Gol totali subiti
|12
|7
|Media gol subiti per partita
|1.2
|0.7
|Percentuale possesso palla
|60,2
|49,8
|Tiri nello specchio della porta
|57
|35
|Percentuale di tiri in porta
|40,1
|41,7
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
|Capocannoniere
|Calhanoglu 5
|Zaccagni 3
|Top assistman
|Dimarco 3
|Castellanos 3
|Giocatore più presente
|Barella 10
|Provedel 10
|Giocatore con più minuti
|Sommer 720′
|Provedel 900′
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Inter-Lazio?
-
Inter-Lazio si gioca domenica 9 novembre 2025 alle ore 20:45 (11a giornata di Serie A 2025-26).
- Dove si gioca Inter-Lazio?
-
La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
- Chi è l’arbitro di Inter-Lazio?
-
L’arbitro è Gianluca Manganiello, assistenti Berti e Cecconi, IV Bonacina, VAR Di Paolo, AVAR Aureliano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.