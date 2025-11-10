Inter-Lazio, Sarri e gli arbitri: basta, prendiamoli dall’estero, anche padre Pio sarebbe furioso

Duro sfogo del tecnico biancoceleste dopo Inter-Lazio 2-0: “Lautaro era da giallo, ma l'ha dato a me". Bufera tra i tifosi sui social

Un post-partita di fuoco al termine di Inter-Lazio. Dopo la sconfitta per 2-0 contro i nerazzurri, Maurizio Sarri si è lasciato andare ad un duro sfogo nei confronti della classe arbitrale italiana. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha scatenato una bufera dopo aver espresso tutta la sua frustrazione per alcune decisioni arbitrali durante la gara. Le parole del tecnico e la reazione dei tifosi sul web.

L’episodio con Lautaro e la rabbia di Sarri

L’allenatore laziale ha spiegato il motivo del suo nervosismo a bordo campo durante la gara e ha analizzato i casi da moviola post Inter-Lazio: “Perché mi sono arrabbiato? Per un semplice motivo: il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione. Se era da ammonizione, Zaccagni non sarebbe dovuto uscire dal campo. Non solo non ha ammonito, ma ha fatto uscire Zaccagni dal campo e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lato”.

Con tono ironico ma amaro ha aggiunto il tecnico: “Lautaro da giallo, ma l’ha dato a me. Anche Padre Pio si sarebbe arrabbiato”.

Critiche alla classe arbitrale italiana

Non è la prima volta che l’allenatore toscano solleva dubbi sulla qualità delle direzioni di gara in Serie A. Stavolta, però, il messaggio è stato ancora più diretto: “Non vedo direttori di gara all’altezza, compreso quello di stasera. Spero che la Serie A possa avere l’aiuto di arbitri dall’estero, vanno ‘noleggiati’ lì”.

Il clima di tensione nel calcio italiano

Le parole del tecnico Maurizio Sarri, al termine di Inter-Lazio, hanno scatenato una bufera social: “L’Inter ha commesso 26 falli che in 90 minuti corrispondono a un fallo ogni 4 minuti. Questo dimostra che l’intento era quello di fermarci esclusivamente con il fallo, ha fatto bene Sarri a lamentarsi e a farlo notare. Confermo lo schifo che provo per l’inter.

C’è poi chi scrive: “Analisi lucida e giusta, come sempre. Personalmente concordo con Sarri quando afferma, in sostanza, che gli arbitri sono ridicoli. ( Anche se questo non ha condizionato in alcun modo la partita di ieri, ma molte altre si)” C’è anche chi ironizza: “La prossima volta chiediamo a Sarri di non far giocare i suoi perché Nazzareno altrimenti si arrabbia.”

E ancora: “Che cattivone Sarri che si lamenta, che pungola la società e dice di non avere una squadra all’ altezza. Il passaggio sugli arbitri è poesia.”

Non si placano gli animi sul web: “Finalmente Sarri ha detto quel che sostengo da tempo. La partita non la indirizzi con un rigore, ma con il sistematico arbitraggio in una direzione. Ad esempio in Milan-Pisa ogni intervento rossonero era sanzionato, quelli del Pisa nessuno. È così che piloti la partita.”

E infine: “Ha un solo difetto Sarri, quello di essere un piagnone quasi pari al parrucchino di Lecce. 24 falli fischiati a favore contro 11. 3 ammonizioni a 1 pur avendo meno possesso palla, Manganiello ieri aveva la sciarpa bianco azzurra al collo e questo si lamenta”.

