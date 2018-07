Inter: le alternative se non arriva Vrsaljko

L'Inter continua a ragionare sul terzino da acquistare nel corso della sessione estiva del mercato, per colmare un importante buco nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

La società nerazzurra si è creata una piramide di priorità nella quale ha posto i giocatori che sta seguendo. In cima rimane Sime Vrsaljko, giocatore su cui rimangono comunque i nodi già emersi in queste ore: l'Atletico Madrid non intende privarsene con la formula del prestito.

Le Beneamata vuole comunque fare il possibile per assicurarsi il croato, se le porte si rivelassero completamente sbarrate allora virerebbe su altri nomi. La primissima alternativa al momento sarebbe quella che conduce a Matteo Darmian, in vantaggio su Davide Zappacosta e Benjamin Henrichs del Bayer Leverkusen.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 22:00