Inter, le condizioni di Antonio Conte: un top player per reparto

Antonio Conte è il sogno dell'Inter in vista della prossima stagione. Il presidente Steven Zhang e l'amministratore delegato Beppe Marotta stanno lavorando per riportare il tecnico leccese in Italia. L'ex mister della Juventus si è detto interessato ma ha posto le sue condizioni: 10 milioni di euro a stagione (netti) e la garanzia di un progretto tecnico vincente e di un mercato da top club. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

L'Inter, che in estate uscirà dal settlement agreement e si libererà dai paletti imposti dalla Uefa sul Fair Play Finanziario, proverà ad accontentarlo immediatamente. La difesa deve essere confermata in blocco: De Vrij e Skriniar saranno due giocatori cardine della nuova difesa a tre contiana, che si rinsalderà con l'arrivo ormai certo di Diego Godin a parametro zero dll'Atletico Madrid.

A centrocampo si cerca un big in grado di alzare decisamente la qualità del gioco: i nomi sono quelli di Rakitic (Barcelloa), Gundogan (Manchester City) ed Eriksen (Tottenham), in scadenza nel 2020, oltre a Nicolò Barella del Cagliari. Dovranno essere blindati Brozovic e Nainggolan, nomi da cui Conte vuole ripartire.

In attacco sicuri partenti Mauro Icardi e Ivan Perisic: per la sostituzione del bomber argentino i due nomi più in auge sono quelli di Edin Dzeko, in uscita dalla Roma e Romelu Lukaku, che a fine stagione se ne andrà dal Manchester United ed è un vecchio pallino di Antonio Conte. Per l'erede di Perisic occhi invece su Bergwijn del Psv Eindhoven.

La lista è sul tavolo di Marotta: a dare il via ai piani sarà la matematica qualificazione in Champions League. Poi per l'Inter comincerà la rivoluzione.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 09:11