Inter, le condizioni di Borja Valero

Buone notizie per Luciano Spalletti e l'Inter in merito alle condizioni di Borja Valero. Il club nerazzurro ha reso noto che il centrocampista spagnolo, costretto a lasciare il campo al 29' della ripresa del match di domenica sera a Frosinone, non ha riportato lesioni.

"Il giocatore è stato sottoposto a esami clinici e strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno dato esito negativo per lesioni muscolari. Oggi riposo per il giocatore che sarà valutato giorno per giorno", è il comunicato.

SPORTAL.IT | 16-04-2019 15:46