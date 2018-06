Inter, le mani su Politano

L'Inter sta per chiudere il colpo Politano. I nerazzurri hanno trovato l'intesa con il Sassuolo per l'attaccante neroverde: vicinissimo l'accordo per il prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20. Il Biscione deve ancora definire la contropartita: possibile l'inserimento di due giovani tra Odgaard, Gavioli e Adorante.

Carnevali mercoledì a Gazzetta.it si era espresso così: "Oggi vedo Ausilio e sono curioso di conoscere la sua offerta. Ma sia chiaro: Politano vale 30 milioni, non meno. E lo stesso vale per Berardi con la Roma. I nostri gioielli non partono per meno. Anzi, se vendiamo uno, l’altro resta".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 13:05