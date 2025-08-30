Inter, le novità su Massimo Moratti: come sta l'ex presidente ricoverato per polmonite

L'ex n.1 del club nerazzurro è stato estubato e respira autonomamente ma resta in condizioni serie, in terapia intensiva all'Istituto Humanitas

Segnali di miglioramento per Massimo Moratti. L’ex presidente, ricoverato da martedì sera all’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) per una polmonite, è stato estubato e respira autonomamente ma le sue condizioni restano serie.

Segnali di ripresa per Moratti

Già nei giorni scorsi l’ex presidente dell’Inter, 80 anni, aveva mostrato segnali di ripresa e dall’ospedale era filtrato un certo ottimismo , confermato dalle parole della moglie, Milly Moratti. “Non è grave”. Oggi i medici, che restano molto cauti, hanno deciso di estubare Moratti, pur mantenendo una stretta osservazione in una situazione che resta delicata.

Erano circolate notizie molto contraddittorie sulle condizioni dell’ex presidente dell’Inter che faticava a respirare autonomamente ma dopo la grande paura iniziale alcuni parametri vitali sono migliorati. La famiglia ha subito chiesto grande riservatezza ai medici curanti.

Il ricovero nel 2023

Già nel settembre del 2023 Moratti venne ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano per essere sottoposto a un intervento di angioplastica eseguito da Antonio Bartorelli, responsabile dell’unità operativa di cardiologia interventistica universitaria. Da accanito fumatore (“Anche 100 sigarette al giorno”) qualche problema c’era stato anche in passato e per questo motivo dopo quell’intervento definito di routine per la “manutenzione” di uno stent, Moratti era sotto osservazione costante e cure specifiche.

La festa per gli 80 anni

Moratti era stato invitato dall’Inter per la finale di Champions col Psg lo scorso 31 maggio ma aveva preferito guardare la partita in tv. Due settimane prima, però, il 16 maggio, la ricorrenza per i suoi 80 anni era stata celebrata con una festa a sorpresa (organizzata dai figli) nella tenuta di famiglia ad Imbersago. In quell’occasione, oltre ad amici e parenti, si erano rivisti tantissimi dei suoi ex giocatori, da Vieri a Ronaldo.

Moratti aveva rilevato l’Inter nel 1995 da Ernesto Pellegrini e dopo 16 trofei conquistati e tanti miliardi investiti nel 2013 aveva ceduto la maggioranza delle quote ad Erick Thohir.