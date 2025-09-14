Inter, le risate di Thuram sul check del Var scatenano la rabbia dei tifosi

Marcus Thuram ride platealmente mentre il Var decide se è valido il gol della Juve. Sul web insorgono i tifosi nerazzurri contro il bomber

“Smile, it’s beautiful. Sorridi che è bellissimo”. Quando al minuto 92 e 40 secondi di Juventus-Inter i tifosi nerazzurri hanno visto il loro bomber Marcus Thuram ridere platealmente, assieme al fratello bianconero Khéphren, si è scatenato l’inferno. Durante il check del Var, sul gol in extremis di Adzic che ha regalato la vittoria per 4-3 alla Vecchia Signora, i fratelli Thuram si sono avvicinati e hanno iniziato a parlare coprendosi le bocche con le mani e alzando le maglie per non far capire cosa stessero dicendo. Marcus, già noto per un siparietto con McTominay nella scorsa stagione in Napoli-Inter, ci ricasca e fa lo stesso quando si avvicina a Khéphren dopo il gol subito. Il video dell’episodio ha fatto il giro dei social e ha fatto infastidire non poco i tifosi nerazzurri, già scottati per aver perso il derby di Italia.

Khépren Thuram difende il fratello Marcus

Ai microfoni di Dazn, Khéphren Thuram ha spiegato quanto accaduto durante Juventus-Inter e ha difeso il fratello Thuram: “Non si è messo a ridere, no, non voleva ridere. Mi ha solo guardato con gli occhi da fratello ed era fiero del gol, ma dispiaciuto per aver visto l’Inter prendere gol”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche Chivu difende Marcus Thuram

Sulla risata di Thuram interviene anche Chivu in conferenza stampa che spiega post Juventus-Inter: “Non lo so, non l’ho visto ma smettiamo di far polemiche perché mettere i bastoni tra le ruote non fa bene a nessuno. Vediamo da quello che si è visto. A me interessa capire i momenti, non gli atteggiamenti perché oggi la squadra li ha avuti giusti. C’è stato uno stradominio ad un certo punto, poi l’abbiamo ribaltata ma non l’abbiamo saputa gestire”.

Tifosi imbestialiti con Thuram

I tifosi dell’Inter non perdonano però la risatina fuori contesto di Marcus Thuram: “Non voglio più vedere dopo ieri sera Marcus Thuram con la maglia dell’Inter: NON SE NE FREGA NIENTE DI NOI e sul 4-3 della Juventus se ridi vuol dire che giochi solo per te stesso e non percepisci la tensione della partita. Fratelli o non, sul campo si è rivali se non si gioca nella stessa squadra!!!”

E ancora: “Quelli che giustificano Thuram sono gli stessi che godono della chiusura della curva e che si fanno esultare in faccia dal vicino di posto napoletano. “Ma sdava sgherzando col fratelloooooh”.”

C’è poi chi scrive: “Io penso che siamo stati tutti troppo buoni con questi bimbetti viziati. Li abbiamo tifati sempre. Li abbiamo perdonati dopo Monaco. È arrivato il momento di fischiare e basta. Gente come Thuram deve capire che non c’è niente da ridere…”

Non si placano gli animi degli interisti sui social: “E della vicenda dei fratelli Thuram sorridenti penso che le storie familiari sono belle sui quotidiani. Quando vai in campo la centralità deve essere quello per cui ti pagano: cercare di vincere e giocare bene e non lo scivolare verso un ulteriore narcisismo. Baresi docet.”

E infine: “Guardatevi i match delle sorelle Williams…due bestie che gareggiano giustamente Non mi venite a parlare di famiglia stolti…noi abbiamo il Thuram scemo che ride come un idiota incidentato e che va in giro con le Labubu o come si chiamano…”