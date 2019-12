Inter, le ultime sull'affare Vidal. Già pronto un altro colpo

Si complica, e anche di molto, la trattativa fra Inter e Barcellona per il trasferimento in nerazzurro di Arturo Vidal, uno dei giocatori più richiesti da Antonio Conte sin dall’approdo di quest’ultimo ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola “Mundo Deportivo”, infatti, la cessione in prestito di Alena al Betis Siviglia da parte della società blaugrana imporrebbe ai catalani di bloccare il mercato in uscita a centrocampo, costringendo il cileno a restare alla corte di Ernesto Valverde.

Secondo la stessa fonte, il veto alla cessione di Vidal sarebbe stato posto proprio dal tecnico del Barça, che con l’uscita dalla rosa blaugrana di Alena avrebbe, a suo dire, gli uomini contati a centrocampo. Per quel che riguarda la decisione del calciatore, sia l’Inter sia il Barcellona sono in attesa di un suo chiarimento, che dovrebbe arrivare al termine di una breve vacanza che si è concesso in attesa della ripresa dei campionati.

Nel frattempo, però, l’Inter non resta ferma a guardare e prepara un altro arrivo: il club nerazzurro e il Chelsea, infatti, sono vicini a chiudere per l’arrivo in Italia di Marcos Alonso, già visto nel nostro campionato per due stagioni e mezzo con la maglia della Fiorentina: l’offerta dell’Inter è di 6 milioni per il prestito oneroso e 15 per il diritto di riscatto, cifre che dovrebbero convincere la società londinese al netto di sorprese dell’ultimo momento.

La soluzione del prestito con diritto di riscatto riaprirebbe una trattativa che pareva in stallo, visto che la primissima richiesta da parte del Chelsea era di 40 milioni per la cessione definitiva, una cifra ritenuta troppo alta dai nerazzurri.

Altre soluzioni in entrata al vaglio della dirigenza dell’Inter, sempre su suggerimento del tecnico Conte, sono quelle di Kulusevski del Parma, una delle sorprese della prima parte di stagione, e Julian Weigl del Borussia Dortmund, visto all’opera nello sfortunato girone di Champions League che ha coinvolto proprio i nerazzurri.

Marotta, però, non vuole pensare a queste soluzioni come fossero un “Piano B”: i contatti con Felicevich, l’agente di Vidal, e il Barcellona proseguono, e non è detto che non si riesca comunque a trovare un’intesa, magari inserendo una contropartita tecnica nella trattativa.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 09:11