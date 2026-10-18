Inter, le urla di Chivu nell’intervallo, la strigliata alla squadra e le ragioni del silenzio in sala stampa

Dopo un primo tempo da incubo, il tecnico nerazzurro si fa sentire negli spogliatoi e trasforma l’Inter. Decisivi anche i cambi che hanno ribaltato la gara

Una strigliata senza precedenti: mai lo avevano visto così Cristian Chivu. Eppure, c’è sempre una prima volta e questa è capitata a Bologna in una di quelle partite in cui i nerazzurri rischiavano di restare intrappolati nelle difficoltà del primo tempo. L’Inter, però, ha saputo cambiare marcia dalla ripresa in poi travolgendo gli avversari ma la sfuriata del tecnico negli spogliatoi resta indimenticabile per la squadra.

Inter, una rimonta che ormai è una costante

Quella contro il Bologna è stata la sesta partita stagionale in cui l’Inter si è ritrovata in svantaggio, la quarta in campionato. In Serie A, la squadra è riuscita finora a reagire e a ribaltare le situazioni sfavorevoli, mentre in Champions League le difficoltà sono aumentate contro avversari di livello superiore.

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È questo uno dei temi su cui Chivu sta lavorando. La capacità di recuperare le partite dimostra il carattere del gruppo, ma non può diventare un alibi per approcci troppo morbidi. Contro il Bologna, l’allenatore è intervenuto con decisione nell’intervallo per evitare che un altro primo tempo negativo compromettesse il risultato dopo già la sconfitta in Champions con il Bruges. La risposta è arrivata nei secondi 45 minuti, quando l’Inter ha cambiato ritmo e ha mostrato una versione decisamente più convincente.

I cambi di Chivu decidono la partita

La svolta non è arrivata soltanto dalla reazione emotiva della squadra. Le sostituzioni hanno avuto un peso determinante, soprattutto nell’azione che ha portato al 3-1, diventata l’emblema della gestione nerazzurra dalla panchina.

Calhanoglu ha dato il via all’azione con un lancio preciso, Mkhitaryan ha aggiunto qualità con una giocata da campione, Carlos Augusto ha accelerato sulla fascia prima di servire il pallone decisivo e Bonny ha completato il lavoro con un tocco semplice. Quattro protagonisti entrati a gara in corso, a conferma dell’importanza delle scelte di Chivu nella ripresa.

Kolarov in conferenza al posto dell’allenatore

La tensione accumulata durante il pomeriggio ha lasciato il segno anche dopo il fischio finale. Chivu si è presentato senza voce e ha lasciato al suo vice Aleksandar Kolarov il compito di parlare con i giornalisti. Il serbo ha scelto una lettura meno allarmata della prestazione: “Non vedrei così negativo neanche il primo tempo, l’approccio non è stato sbagliatissimo.”

E ancora: “Abbiamo fatto un errore, ma la squadra si sta applicando e sa cosa deve fare: avrei firmato prima per vincere 3-1. I nostri giocatori sanno quanto sono forti, ma esiste anche l’avversario, non giochiamo da soli. Stavolta abbiamo alzato l’intensità nel secondo tempo e fatto un grande calcio, la differenza è tutta là”.

Ora serve la stessa reazione in Champions League

Il prossimo obiettivo dell’Inter sarà di cambiare passo anche in Europa. Mercoledì prossimo, a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri saranno chiamati a dimostrare che la rimonta di Bologna può rappresentare un punto di partenza anche in Champions League.

Kolarov ha riconosciuto le difficoltà incontrate finora nella competizione, ma ha ribadito che la squadra ha ancora margine per recuperare terreno: “In Europa si va più veloce, cerchiamo sempre di essere aggressivi anche lì, stiamo avendo qualche problema ma solo a livello di risultati: siamo infatti ancora in tempo a recuperare i punti persi per strada”.

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