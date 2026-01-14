Inter-Lecce, formazioni ufficiali: la decisione di Chivu su Lautaro, Di Francesco mischia le carte

Vincere per rimettere le cose a posto, vincere (o almeno non perdere) per tenere a debita distanza la zona retrocessione. Inter e Lecce approcciano al recupero di campionato con idee opposte ma con le stesse esigenze.
- Inter, questione di dettagli
- Inter-Lecce, parola al campo
- Chivu punta su Barella
- Lecce, Di Francesco cambia tutto
- Le formazioni ufficiali
Inter, questione di dettagli
I nerazzurri di Chivu, dopo il pareggio con il Napoli e due punti lasciati in dote a Juventus e Roma, vogliono riprendere la marcia trionfale degli ultimi due mesi. Nelle ultime stagioni l’Inter ha spesso avuto difficoltà con i recuperi (basti ricordare quello fatale di Bologna di due anni fa), ma stavolta non può sbagliare, soprattutto se questo campionato si deciderà molto probabilmente sui dettagli. Proprio i nerazzurri ne sanno qualcosa, visto lo Scudetto perso a favore del Napoli nell’ultimo campionato.
Inter-Lecce, parola al campo
Parola dunque al campo per il secondo recupero odierno della sedicesima giornata, partita non disputata per consentire ai nerazzurri di partecipare alla Supercoppa Italiana.
Chivu punta su Barella
L’assenza più pesante in casa Inter è senza dubbio quella di Calhanoglu, che ne avrà per un po’ dopo l’infortunio patito contro il Napoli. Barella dal primo minuto e non Zielinski per sostituire il turco davanti alla difesa, con Mkhitaryan e Sucic ai lati. A destra Diouf, dall’altro lato Carlos Augusto. Coppia d’attacco Bonny-Thuram, con Lautaro Martinez che parte dalla panchina. In difesa, Acerbi titolare con Bisseck e Bastoni ai lati.
Lecce, Di Francesco cambia tutto
Nel Lecce, Di Francesco propone non pochi cambiamenti rispetto alla sconfitta interna contro il Parma. Squalificato Gaspar, al suo posto in difesa ci sarà Siebert. A centrocampo linea formata da Pierotti, Coulibaly, Maleh e Gallo, in avanti confermato Stulic. Al suo fianco Gandelman e non Banda.
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, , Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. All. Chivu.
LECCE (4-4-1-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Pierotti, Coulibaly, Maleh, Gallo; Gandelman; Stulic. All. Di Francesco.
Arbitro: Maresca