Inter-Lecce, probabili formazioni

Inter-Lecce di lunedì 26 agosto a San Siro alle 20.45 chiuderà la prima giornata di serie A. Per la prima di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con oltre 65mila tifosi.

Lukaku, che ha cominciato in ritardo la preparazione, potrebbe partire comunque dal primo minuto, al fianco di Lautaro Martinez. Nella linea a tre difensiva D'Ambrosio, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Sensi e Vecino con Brozovic, sulle fasce Candreva e Asamoah. Potrebbe iniziare dalla panchina Barella, non al meglio.

I salentini neo promossi in A non vogliono fare da vittima sacrificale. Dubbi dalla cintola in su per Liverani, da valutare le condizioni di Shakhov, che potrebbe essere schierato dietro le punte Lapadula e Falco (o Farias). A centrocampo Petriccione con Tachtsidis e Majer.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani.

SPORTAL.IT | 23-08-2019 09:21