Inter-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter–Lecce è un testa-coda della 16a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano il 14 gennaio 2026 alle 20.45. I nerazzurri sono 1° con 43 punti (14 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 42 gol fatti, 17 subiti), i salentini 17° a quota 17 (4 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 13 reti segnate, 27 incassate). Sfida dal copione scritto, ma con insidie: la capolista deve confermare solidità e ritmo, il Lecce cerca punti salvezza e compattezza per sovvertire i pronostici.
Probabili formazioni di Inter-Lecce
A poche ore dal via, l’Inter si orienterebbe verso un 3-5-2 di gestione e ampiezza: in difesa spazio a Bisseck, Acerbi, Bastoni; sulle corsie potrebbero agire Luis Henrique e Carlos Augusto. In mezzo, regia a Zielinski con Barella e Sucic incursori. Davanti, scelte leggere: Bonny e Esposito insidiano i titolari. Restano da valutare gli acciaccati (Çalhanoglu e Martínez portiere), mentre Darmian e Dumfries sono out. Il Lecce, privo di Ramadani, Banda e Kialonda squalificati, dovrebbe confermare il 4-3-3: catena di destra con Veiga e Pierotti, al centro Coulibaly con Kaba e Sala. Davanti il riferimento potrebbe essere Stulic, con Sottil a sinistra. Dubbio Berisha, Maleh non al meglio.
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Esposito.
- Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Coulibaly, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil.
Gli indisponibili di Inter-Lecce
L’Inter deve fare i conti con alcune assenze sulle corsie e in mediana: out Darmian e Dumfries, in dubbio la regia di Çalhanoglu. Tra i portieri, monitoraggio per Martínez e stop per Di Gennaro. Nel Lecce pesano le squalifiche di Ramadani, Banda e Kialonda, mentre in mezzo e sulla trequarti si attendono novità su Maleh e Berisha. Rotazioni obbligate per Di Francesco, soprattutto nella linea arretrata.
- Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio), Çalhanoglu (infortunio al polpaccio, in dubbio), Di Gennaro (polso rotto), Dumfries (infortunio alla caviglia), Martínez [portiere] (infortunio alla caviglia, in dubbio), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Lecce – Infortunati: Früchtl (infortunio al ginocchio, in dubbio), Maleh (problema fisico), Berisha (infortunio alla coscia, in dubbio). Squalificati: Ramadani (una giornata per cumulo), Banda (espulsione), Kialonda (tre giornate per espulsione).
Le ultime partite giocate
L’Inter arriva lanciatissima: quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque, con produzione offensiva alta e gestione matura dei momenti. Il Lecce alterna sprazzi e difficoltà: una vittoria, un pareggio e tre ko, segnando a corrente alternata e concedendo troppo nelle ripartenze.
Nelle ultime 5 gare l’Inter ha raccolto 13 punti; il Lecce ne ha totalizzati 4. Dettaglio risultati:
- Inter
Genoa-Inter 1-2; Atalanta-Inter 0-1; Inter-Bologna 3-1; Parma-Inter 0-2; Inter-Napoli 2-2
- Lecce
Lecce-Pisa 1-0; Lecce-Como 0-3; Juventus-Lecce 1-1; Lecce-Roma 0-2; Lecce-Parma 1-2
L’arbitro di Inter-Lecce
Dirige Fabio Maresca di Napoli. In stagione: 3 gare arbitrate in Serie A, 1 rigore assegnato, 9 gialli, 0 rossi (media 3,0 ammonizioni a partita). Squadra arbitrale: assistenti Passeri–Di Gioia, IV Manganiello, VAR Maggioni, AVAR Chiffi.
Informazioni interessanti
La tradizione recente sorride all’Inter, che contro il Lecce ha costruito una striscia solida di successi e clean sheet, facendo del Meazza un fortino quasi inespugnabile per i salentini. I nerazzurri arrivano con un andamento da capolista, capaci di unire possesso, precisione al tiro e difesa ermetica. Il Lecce, però, ha mostrato lampi nelle ultime settimane: alternanza tra gare a secco e con gol, qualche segnale in trasferta e uomini offensivi in grado di accendersi. Occhio ai dettagli: la spinta di Dimarco e la concretezza di Lautaro, la fisicità di Tiago Gabriel e le corse di Veiga. La partita promette il classico duello tra qualità e organizzazione, dove le palle inattive e la gestione delle transizioni potrebbero pesare sulla bilancia.
- L’Inter ha vinto le ultime sei sfide di campionato con il Lecce, segnando sempre almeno due reti (16 totali): una serie che rievoca i migliori precedenti.
- Nerazzurri con porta inviolata da cinque incroci di fila contro il Lecce: solo con il Como hanno una striscia aperta più lunga di clean sheet.
- Al Meazza il Lecce è storicamente in difficoltà: l’Inter ha vinto il 95% delle sfide casalinghe in Serie A contro i salentini.
- Contro capolista di giornata il Lecce ha perso le ultime cinque in A senza segnare: nel filotto anche due ko contro l’Inter (2-0 e 4-0).
- Il Lecce segna a corrente alternata: quattro gare su otto con gol, quattro senza; la difesa ha sempre incassato nelle ultime quattro.
- In trasferta i giallorossi hanno pareggiato l’ultima (1-1 a Torino con la Juventus): evitare due ko di fila fuori casa sarebbe novità stagionale.
- L’Inter è tornata al pari con il Napoli dopo 19 gare senza “x”: il doppio pareggio consecutivo manca da primavera 2024.
- Dimarco è in stagione da record: quattro gol e cinque assist in A 2025-26, nessun difensore nei top-5 campionati ha fatto meglio (alla pari con Grimaldo).
- Stulic s’è sbloccato: due reti nelle ultime cinque con il Lecce, ma il gol esterno ancora manca in questo torneo.
- Sottil è l’unico giallorosso ad aver già segnato in Serie A all’Inter (due reti, entrambe in casa): avversario “speciale”.
Le statistiche stagionali di Inter e Lecce
L’Inter domina ai numeri: possesso 58,4% contro 43,8%, 42 gol segnati a 13, 17 concessi contro 27. Precisione e volume al tiro premiati (110 tiri nello specchio, conversione 17,21%), nove clean sheet di squadra. Il Lecce fatica a finalizzare (49 tiri nello specchio, conversione 10,08%), ma protegge l’area con carattere (540 respinte) e un Falcone decisivo (6 clean sheet).
Giocatori chiave: per l’Inter capocannoniere Lautaro (10), miglior assistman Dimarco (5), più ammoniti Çalhanoglu e Gaspar in evidenza generale; clean sheet Sommer 8. Nel Lecce guida marcatori Stulic (2) con Coulibaly, N’Dri e Sottil a ruota; top assist Berisha (3); più gialli Kialonda (6), rossi Banda e Kialonda (1). Clean sheet Falcone 6.
|Inter
|Lecce
|Partite giocate
|19
|19
|Vittorie
|14
|4
|Pareggi
|1
|5
|Sconfitte
|4
|10
|Gol fatti
|42
|13
|Gol subiti
|17
|27
|Possesso palla (%)
|58,4
|43,8
|Tiri totali
|244
|129
|Tiri nello specchio
|110
|49
|Clean sheet
|9
|6
|Cartellini gialli
|30
|38
|Cartellini rossi
|0-3 squadra/ultimi dati
|2
|Capocannoniere
|Lautaro 10
|Stulic 2
|Top assist
|Dimarco 5
|Berisha 3
