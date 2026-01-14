Inter-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter-Lecce di Serie A 2025-26, 16a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, ultime, arbitro, pillole e statistiche a confronto

Inter–Lecce è un testa-coda della 16a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano il 14 gennaio 2026 alle 20.45. I nerazzurri sono 1° con 43 punti (14 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 42 gol fatti, 17 subiti), i salentini 17° a quota 17 (4 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 13 reti segnate, 27 incassate). Sfida dal copione scritto, ma con insidie: la capolista deve confermare solidità e ritmo, il Lecce cerca punti salvezza e compattezza per sovvertire i pronostici.

Probabili formazioni di Inter-Lecce

A poche ore dal via, l’Inter si orienterebbe verso un 3-5-2 di gestione e ampiezza: in difesa spazio a Bisseck, Acerbi, Bastoni; sulle corsie potrebbero agire Luis Henrique e Carlos Augusto. In mezzo, regia a Zielinski con Barella e Sucic incursori. Davanti, scelte leggere: Bonny e Esposito insidiano i titolari. Restano da valutare gli acciaccati (Çalhanoglu e Martínez portiere), mentre Darmian e Dumfries sono out. Il Lecce, privo di Ramadani, Banda e Kialonda squalificati, dovrebbe confermare il 4-3-3: catena di destra con Veiga e Pierotti, al centro Coulibaly con Kaba e Sala. Davanti il riferimento potrebbe essere Stulic, con Sottil a sinistra. Dubbio Berisha, Maleh non al meglio.

Inter (3-5-2): Sommer ; Bisseck , Acerbi , Bastoni ; Luis Henrique , Barella , Zielinski , Sucic , Carlos Augusto ; Bonny , Esposito .

Lecce (4-3-3): Falcone ; Veiga , Siebert , Tiago Gabriel , Gallo ; Kaba , Coulibaly , Sala ; Pierotti , Stulic , Sottil .

Gli indisponibili di Inter-Lecce

L’Inter deve fare i conti con alcune assenze sulle corsie e in mediana: out Darmian e Dumfries, in dubbio la regia di Çalhanoglu. Tra i portieri, monitoraggio per Martínez e stop per Di Gennaro. Nel Lecce pesano le squalifiche di Ramadani, Banda e Kialonda, mentre in mezzo e sulla trequarti si attendono novità su Maleh e Berisha. Rotazioni obbligate per Di Francesco, soprattutto nella linea arretrata.

Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio), Çalhanoglu (infortunio al polpaccio, in dubbio), Di Gennaro (polso rotto), Dumfries (infortunio alla caviglia), Martínez [portiere] (infortunio alla caviglia, in dubbio), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al polpaccio), (infortunio al polpaccio, in dubbio), (polso rotto), (infortunio alla caviglia), [portiere] (infortunio alla caviglia, in dubbio), (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Lecce – Infortunati: Früchtl (infortunio al ginocchio, in dubbio), Maleh (problema fisico), Berisha (infortunio alla coscia, in dubbio). Squalificati: Ramadani (una giornata per cumulo), Banda (espulsione), Kialonda (tre giornate per espulsione).

Le ultime partite giocate

L’Inter arriva lanciatissima: quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque, con produzione offensiva alta e gestione matura dei momenti. Il Lecce alterna sprazzi e difficoltà: una vittoria, un pareggio e tre ko, segnando a corrente alternata e concedendo troppo nelle ripartenze.

Inter ok ok ok ok x Lecce ok ko x ko ko

Nelle ultime 5 gare l’Inter ha raccolto 13 punti; il Lecce ne ha totalizzati 4. Dettaglio risultati:

Inter

Genoa-Inter 1-2; Atalanta-Inter 0-1; Inter-Bologna 3-1; Parma-Inter 0-2; Inter-Napoli 2-2

Lecce

Lecce-Pisa 1-0; Lecce-Como 0-3; Juventus-Lecce 1-1; Lecce-Roma 0-2; Lecce-Parma 1-2

L’arbitro di Inter-Lecce

Dirige Fabio Maresca di Napoli. In stagione: 3 gare arbitrate in Serie A, 1 rigore assegnato, 9 gialli, 0 rossi (media 3,0 ammonizioni a partita). Squadra arbitrale: assistenti Passeri–Di Gioia, IV Manganiello, VAR Maggioni, AVAR Chiffi.

Informazioni interessanti

La tradizione recente sorride all’Inter, che contro il Lecce ha costruito una striscia solida di successi e clean sheet, facendo del Meazza un fortino quasi inespugnabile per i salentini. I nerazzurri arrivano con un andamento da capolista, capaci di unire possesso, precisione al tiro e difesa ermetica. Il Lecce, però, ha mostrato lampi nelle ultime settimane: alternanza tra gare a secco e con gol, qualche segnale in trasferta e uomini offensivi in grado di accendersi. Occhio ai dettagli: la spinta di Dimarco e la concretezza di Lautaro, la fisicità di Tiago Gabriel e le corse di Veiga. La partita promette il classico duello tra qualità e organizzazione, dove le palle inattive e la gestione delle transizioni potrebbero pesare sulla bilancia.

L’ Inter ha vinto le ultime sei sfide di campionato con il Lecce , segnando sempre almeno due reti (16 totali): una serie che rievoca i migliori precedenti.

ha vinto le ultime sei sfide di campionato con il , segnando sempre almeno due reti (16 totali): una serie che rievoca i migliori precedenti. Nerazzurri con porta inviolata da cinque incroci di fila contro il Lecce : solo con il Como hanno una striscia aperta più lunga di clean sheet.

: solo con il Como hanno una striscia aperta più lunga di clean sheet. Al Meazza il Lecce è storicamente in difficoltà: l’ Inter ha vinto il 95% delle sfide casalinghe in Serie A contro i salentini.

è storicamente in difficoltà: l’ ha vinto il 95% delle sfide casalinghe in Serie A contro i salentini. Contro capolista di giornata il Lecce ha perso le ultime cinque in A senza segnare: nel filotto anche due ko contro l’ Inter (2-0 e 4-0).

ha perso le ultime cinque in A senza segnare: nel filotto anche due ko contro l’ (2-0 e 4-0). Il Lecce segna a corrente alternata: quattro gare su otto con gol, quattro senza; la difesa ha sempre incassato nelle ultime quattro.

segna a corrente alternata: quattro gare su otto con gol, quattro senza; la difesa ha sempre incassato nelle ultime quattro. In trasferta i giallorossi hanno pareggiato l’ultima (1-1 a Torino con la Juventus ): evitare due ko di fila fuori casa sarebbe novità stagionale.

): evitare due ko di fila fuori casa sarebbe novità stagionale. L’ Inter è tornata al pari con il Napoli dopo 19 gare senza “x”: il doppio pareggio consecutivo manca da primavera 2024.

è tornata al pari con il dopo 19 gare senza “x”: il doppio pareggio consecutivo manca da primavera 2024. Dimarco è in stagione da record: quattro gol e cinque assist in A 2025-26, nessun difensore nei top-5 campionati ha fatto meglio (alla pari con Grimaldo).

è in stagione da record: quattro gol e cinque assist in A 2025-26, nessun difensore nei top-5 campionati ha fatto meglio (alla pari con Grimaldo). Stulic s’è sbloccato: due reti nelle ultime cinque con il Lecce , ma il gol esterno ancora manca in questo torneo.

s’è sbloccato: due reti nelle ultime cinque con il , ma il gol esterno ancora manca in questo torneo. Sottil è l’unico giallorosso ad aver già segnato in Serie A all’Inter (due reti, entrambe in casa): avversario “speciale”.

Le statistiche stagionali di Inter e Lecce

L’Inter domina ai numeri: possesso 58,4% contro 43,8%, 42 gol segnati a 13, 17 concessi contro 27. Precisione e volume al tiro premiati (110 tiri nello specchio, conversione 17,21%), nove clean sheet di squadra. Il Lecce fatica a finalizzare (49 tiri nello specchio, conversione 10,08%), ma protegge l’area con carattere (540 respinte) e un Falcone decisivo (6 clean sheet).

Giocatori chiave: per l’Inter capocannoniere Lautaro (10), miglior assistman Dimarco (5), più ammoniti Çalhanoglu e Gaspar in evidenza generale; clean sheet Sommer 8. Nel Lecce guida marcatori Stulic (2) con Coulibaly, N’Dri e Sottil a ruota; top assist Berisha (3); più gialli Kialonda (6), rossi Banda e Kialonda (1). Clean sheet Falcone 6.

Inter Lecce Partite giocate 19 19 Vittorie 14 4 Pareggi 1 5 Sconfitte 4 10 Gol fatti 42 13 Gol subiti 17 27 Possesso palla (%) 58,4 43,8 Tiri totali 244 129 Tiri nello specchio 110 49 Clean sheet 9 6 Cartellini gialli 30 38 Cartellini rossi 0-3 squadra/ultimi dati 2 Capocannoniere Lautaro 10 Stulic 2 Top assist Dimarco 5 Berisha 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Inter-Lecce? Mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Inter-Lecce? Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Inter-Lecce? Fabio Maresca di Napoli. Assistenti Passeri–Di Gioia, IV Manganiello, VAR Maggioni, AVAR Chiffi.