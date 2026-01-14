Inter-Lecce: rigore concesso e poi revocato a Bonny, bufera su Maresca. Perché il Var lo ha annullato

La partita si è infiammata a metà del primo tempo, quando il direttore di gara ha concesso un penalty ai padroni di casa salvo poi tornare sui suoi passi: l'analisi di Marelli

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Un episodio molto dubbio ha caratterizzato la prima parte dell’incontro tra Inter e Lecce, recupero dalla 16esima giornata di Serie A. L’arbitro Maresca ha assegnato un rigore ai padroni di casa per fallo su Bonny, ma dopo l’intervento del Var il penalty è stato cancellato tra le proteste e i fischi di San Siro. La reazione in diretta di Stramaccioni e l’analisi di Marelli.

Inter-Lecce: rigore dato a Bonny e poi cancellato

Al minuto 25’ Maresca non ha esitato a concedere un calcio di rigore a favore dell’Inter in seguito a un contatto in area tra Bonny e Danilo Veiga.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I calciatori della squadra di Eusebio Di Francesco hanno immediatamente circondato l’arbitro napoletano per segnalargli che l’intervento del compagno di squadra non era falloso. Come sempre in queste circostanze, è partito il controllo in sala Var che è risultato anche piuttosto lungo. Dopo circa 2’ di revisione, l’annuncio del direttore di gara: penalty revocato.

Bufera su Maresca: perché il Var è intervenuto

Sui social i tifosi dell’Inter puntano il dito contro l’arbitro per la sua decisione finale. Non si contano i commenti sul web, anche perché polemiche si erano innescate già al momento della designazione. In tanti, infatti, avevano storto il naso per la scelta di affidare la direzione dell’incontro a un fischietto napoletano: dunque, è bastato un episodio controverso per alimentare le tensioni.

Anche a San Siro si sono vissuti attimi concitati: San Siro ha subissato di fischi l’arbitro, mentre un componente della panchina salentina è stato espulso. E, ora, veniamo all’azione incriminata. Sul campo Maresca ha giudicato falloso l’intervento di Veiga su Bonny, ma in realtà – come stabilito dal Var – il contatto si è registrato in un secondo momento, ovvero dopo che il calciatore del Lecce aveva toccato il pallone.

Stramaccioni spiazzato, l’analisi di Marelli

Al momento dell’assegnazione del rigore, Stramaccioni – ex tecnico dell’Inter e voce tecnica di Dazn – è rimasto spiazzato: “Sembra leggerino”. Poi aggiunge: “Se il difensore del Lecce tocca il pallone, non è mai rigore”. E la parola passa all’esperto Luca Marelli, che spiega: “Veiga tocca il pallone col piede destro, poi c’è il contatto con la gamba sinistra di Bonny: il rigore è da revocare”.

A fine primo tempo l’ex arbitro torna sull’episodio, sottolineando anche un altro dettaglio della lunga azione nerazzurra. “Carlos Augusto parte in fuorigioco, ma non si può tornare indietro e fischiare il fallo, perché Veiga controlla il pallone e lo rilancia, poi successivamente si arriva al contatto in area che è molto difficile da cogliere in campo. Il calciatore del Lecce tocca la palla, poi il contatto con Bonny fa parte della dinamica di gioco”. Infine, un appunto: “Il richiamo all’ofr è stato piuttosto lento, ma l’importante è che sia stata presa la decisione giusta”.