Inter, l'ex Guarin resta in Brasile

Niente ritorno in Europa per Guarin. L'ex interista (ha indossato la casacca nerazzurra dal 2012 al 2016) sta per rinnovare il proprio contratto con il Vasco da Gama, squadra che ha scelto lo scorso settembre, dopo l'addio alla Cina.

Il centrocampista colombiano, classe 1986, aveva manifestato, più volte, il desiderio di tornare a calcare palcoscenici europei ma, nonostante tanti contatti (si era parlato anche del Brescia), l'offerta giusta non è arrivata.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 08:19