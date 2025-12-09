Inter-Liverpool: dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Champions League 2025/2026

I nerazzurri sfidano i Reds nel sesto appuntamento della fase a girone unico della Champions League: le possibili scelte di Chivu e Slot e come seguire il match.

Inter e Liverpool sono pronte a sfidarsi per la sesta giornata del girone unico di Champions League, un appuntamento importante per entrambe le formazioni. In casa Reds regna un clima di forte tensione: il caso Salah, esploso dopo lo sfogo del giocatore contro Slot e la conseguente mancata convocazione per la gara di San Siro, si somma alle numerose sconfitte in Premier League e al pesante 4-1 subito dal PSV nell’ultima uscita europea, un ko che gli inglesi proveranno a cancellare con una prova di carattere. Anche i nerazzurri di Chivu arrivano da una sconfitta in Europa. E ora Lautaro e compagni vorranno ritornare al successo per conquistare altri punti per entrare nelle prime otto posizione e andare direttamente agli ottavi di finale, senza passare per i playoff.

Dove vedere Inter-Liverpool: diretta tv e streaming

La sfida di Champions League tra Inter e Liverpool si disputerà a San Siro. Il match sarà trasmesso in pay-tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Now.

Inter-Liverpool, le probabili formazioni

Zero dubbi per il modulo dell’Inter, che scenderà in campo con il solito 3-5-2. Chivu potrebbe concedere un po’ di riposo ad Akanji, che ha la febbre. Al suo posto come braccetto di destra è pronto Bisseck. Luis Henrique e Carlos Augusto sono in ballottaggio per continuare a sostituire l’infortunato Dumfries, mentre in mezzo al campo potrebbe toccare a Mkhitaryan. Avanti agirà la coppia titolare Lautaro Martinez-Thuram.

Nel Liverpool c’è qualche dubbio in più, vista l’assenza punitiva di Salah: Slot dovrebbe optare per un 4-4-2 molto offensivo con il tandem Isak-Ekitike in attacco. In alternativa potrebbe giocare Gakpo al posto di una punta con Wirtz trequartista. Sulla destra dovrebbe esserci il tuttofare Szoboszlai e dietro di lui il promettente Bradley, che contro il Real Madrid ha annullato Vinicius. Pochi dubbi in mediana e per il resto della difesa.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu. A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Akanji, Alexiou, Cocchi, Luis Henrique, Diouf, Zielinski, Sucic, Frattesi, Bonny, Pio Esposito. Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Dumfries. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

LIVERPOOL (4-4-2): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Isak, Ekitike. Allenatore: Slot. A disposizione: Mamardashvili, Woodman, Kerkez, Gomez, Jones, Nyomi, Ngumoha, Lucky. Indisponibili: Frimpong, Chiesa, Endo, Gakpo, Salah. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bradley.

L’arbitro di Inter-Liverpool

La direzione della sfida sarà affidata all’arbitro tedesco Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Kempter e Dietz, anch’essi provenienti dalla Germania. Il quarto ufficiale designato è Petersen, mentre alla postazione VAR opererà Storks, affiancato dall’assistente AVAR Dinger, completando così una squadra arbitrale interamente tedesca.

Nel complesso, Zwayer ha diretto l’Inter in quattro occasioni, tutte caratterizzate da esiti positivi. Con il fischietto tedesco, infatti, i nerazzurri non hanno mai conosciuto la sconfitta: il bilancio parla di tre vittorie — due in Champions League e una in Europa League — e di un pareggio, maturato contro il PSV nel dicembre 2018.