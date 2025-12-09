Inter-Liverpool, formazioni ufficiali: Chivu si affida a Thuram-Lautaro, Slot reinventa l'attacco senza Salah

Nerazzurri e reds di fronte per la sesta giornata di Champions League: Akanji lascia il posto a Bisseck in difesa, Chiesa non ci sarà causa influenza

Sesta giornata di Champions League per un’Inter che ormai è ad un passo dalla qualificazione diretta al prossimo turno. Di fronte c’è il disastrato Liverpool di quest’anno, “funestato” dal recente caso Salah che è in rotta di collisione con il tecnico Arne Slot. Ma è pur sempre il Liverpool, dunque un avversario non semplice.

Il percorso di Inter e Liverpool

Dopo un percorso netto, i nerazzurri hanno subito il primo ko in Europa con l’Atletico Madrid, che li ha lasciati fermi a 12 punti, insieme a PSG, Bayern Monaco e Real Madrid, a -3 dall’Arsenal capolista. I Reds, reduci da due deludenti pareggi con Leeds e Sunderland in Premier League, hanno subito una clamorosa sconfitta interna con il PSV nell’ultimo turno della massima competizione europea, in cui occupano la tredicesima posizione in classifica.

Le scelte di Chivu

Chivu deve sciogliere due dubbi: il primo riguarda la difesa in cui Akanji, colpito dall’influenza, dovrebbe lasciare il posto a Bisseck; il secondo riguarda la fascia destra di centrocampo anche se Luis Henrique va verso la conferma, a svantaggio di Carlos Augusto. In attacco confermata la coppia Lautaro-Thuram.

L’attacco del Liverpool

“Sappiamo tutti dell’intensità del Liverpool, della qualità che hanno, a livello sia individuale che collettivo – ha detto il tecnico dei nerazzurri in conferenza stampa -. L’Inter ha portato alta la bandiera dell’Italia in giro per il mondo: non si raggiungono due finali Champions e una di Europa League in cinque anni così facilmente, e va esaltato. Una squadra italiana che gioca così merita qualche elogio, a parte il risultato finale”. Per quanto riguarda gli inglesi privi di Salah, al centro dell’attacco ci sarà Isak, con Szoboszlai, Wirtz ed Ekitike a supporto.

Inter-Liverpool, formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Chivu

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak. All.: Slot