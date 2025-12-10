Inter-Liverpool, moviola: delitto perfetto per l’arbitro con la complicità del Var

La prova dell’arbitro Zwayer a San Siro nel match di Champions League analizzata al microscopio, il fischietto tedesco ha ammonito cinque giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Arbitro internazionale dal 2012, il 43enne tedesco Zwayer – la scelta per Inter-Liverpool– nella scorsa stagione ha diretto sette partite di Champions League, compresa la semifinale di ritorno tra Paris Saint-Germain e Arsenal, due partite di Europa League e una di Conference League e la finale di Europa League Tottenham-United, la sua seconda finale di una competizione UEFA come arbitro, dopo aver diretto la finale di Nations League del 2023 tra Croazia e Spagna. Ha arbitrato anche quattro partite di EURO 2024, compresa la semifinale tra Inghilterra e Paesi Bassi. In questa stagione ha diretto il Napoli nel ko di Champions a Manchester col City. Vediamo come se l’è cavata ieri a San Siro.

I precedenti con l’Inter

Quattro incroci con i nerazzurri, 3 vittorie e una sconfita. L’ultima volta che il tedesco ha incrociato l’Inter è stato nel 4-0 alla Stella Rossa del 2024, in precedenza nel 2021 in Champions con vittoria in trasferta per 3-1 sul campo dello Sheriff. Prima ancora l’amaro Inter-PSV 1-1 del 2018 che costò la qualificazione agli ottavi alla formazione interista, e Dnipro-Inter 0-1, sfida di Europa League della stagione 2014/15.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Kempter e Dietz con Petersen IV uomo, Storks al Var e Dingert all’Avar, l’arbitro ha ammonito Lautaro, Ekitike, Mkhitaryan, Jones, Bastoni.

Inter-Liverpool, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ graziato Gomez per un pestone su Dimarco. Primo giallo al 13′, è per Lautaro dopo un intervento in scivolata su Robertson. Al 32′ il primo episodio bollente. Il Liverpool segna con con Konaté, l’Inter protesta per un tocco di braccio di Ekitike dopo il colpo di testa di Van Dijk. Dopo un lungo check con il VAR, Zwayer va al monitor per rivedere le immagini e ritiene che la palla impatti sul braccio sinistro allargato dell’attaccante del Liverpool. Gol annullato tra le proteste dei Reds.

Al 38′ su tiro Bisseck Van Dijk devia in corner con la mano destra ma per l’arbitro il tocco non è punibile con il calcio di rigore. Il dubbio resta. Al 39′ ammonito Ekitike per un calcio da dietro a Thuram. Al 58′ ammonito Mkhitaryan per un fallo tattico a centrocampo su Szoboszlai. Al 74′ Jones in scivolata tocca il pallone ma travolge Mkhitaryan con un intervento pericoloso e viene ammonito.

All’84’ l’episodio che ha fatto infuriare i nerazzurri. C’è una trattenuta di Bastoni in area su Wirtz, che cade platealmente e in netto ritardo. Il VAR richiama Zwayer che, riviste le immagini al monitor, concede un penalty generoso, ammonendo anche il difensore dell’Inter. Szoboszlai segna e il Liverpool passa in vantaggio. Dopo il recupero Inter-Liverpool finisce 0-1.

Lo sfogo di Capello

Dagli studi di Sky a farsi carico della rabbia interista è Fabio Capello che sbotta: “E’ un rigore scandaloso, un rigore che non si può dare. Non capisco il VAR, l’arbitro aveva visto tutto. Poi lasciamo stare la simulazione del giocatore che si è buttato. Per annullare il goal nel primo tempo ci hanno messo tre minuti, qui ha richiamato l’arbitro per una trattenuta che si vede in ogni angolo. Crea un precedente: questo rigore è una vergogna”.