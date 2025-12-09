Inter-Liverpool, il rigorino scatena la bufera: il gesto di Lautaro, Chivu e Ferri a muso duro con l’arbitro. Capello: “Scandaloso”

I nerazzurri si arrendono alla discutibile decisione dell’arbitro Zwayer dopo la trattenuta di Bastoni su Wirz: il calcio di rigore scatena anche la reazione furiosa della panchina interista

Una gara decisa a pochi minuti dalla fine, l’Inter esce dal campo con il sapore amaro in bocca nel match di Champions League contro il Liverpool. Una sconfitta che non pregiudica le possibilità di qualificazione dei nerazzurri ma che fa male per il modo in cui è arrivata con un calcio di rigore che fa molto discutere.

Il rigore concesso al Liverpool

L’episodio che decide il match di San Siro arriva al minuto 84’, palla in area di rigore: Bastoni anticipa di testa Wirtz che però prova a raggiungere il pallone, il difensore nerazzurro si rende protagonista di una leggera trattenuta ai danni del giocatore tedesco. Per l’arbitro non ci sono gli estremi per concedere il calcio di rigore ma arriva la “chiamata” del Var che lo invita a rivedere l’azione al monitor. Passa qualche secondo, anche di troppo, poi il tedesco Zwayer e con una mossa un po’ irrituale chiama a sé i due capitani: Lautaro e Van Dijk. Il gesto del giocatore argentino è eloquente come a voler dire all’arbitro: “Non ci pensare nemmeno”. Ma dopo il conciliabolo a rivelare tutto è l’esultanza del difensore olandese mentre El Toro resta senza parole.

Inter-Liverpool: le emozioni del match

Chivu e Ferri a muso duro contro l’arbitro

La sola decisione di andare a rivedere l’azione all’onfield review fa subito arrabbiare la panchina dell’Inter. Sky riporta che Darmian e Acerbi sono i più scatenati e quando il direttore di gara indica il dischetto tra i giocatori nerazzurri c’è incredulità e dagli spalti arrivano le proteste dei tifosi. E quasi stupisce il comportamento di Chivu e del club manager Riccardo Ferri che vanno a muso duro nei confronti del direttore di gara alla fine del match.

Capello e Costacurta unanimi: “E’ assurdo”

Negli studi Sky, c’è un Fabio Capello letteralmente furioso per la decisione presa da Zwayer nel finale di match e che ha deciso il risultato finale: “Scandaloso. E’ un rigore che non si può dare, non capisco l’intervento del Var, l’arbitro aveva visto tutto. La simulazione che c’è stata, Wirtz si è buttato per terra ma quello lasciamo stare. Ma non ho capito il Var stasera, per annullare un gol del Liverpool che si vedeva chiaramente che era irregolare ci sono voluti tre minuti, qui chiama l’arbitro per un fallo che c’è su ogni calcio d’angolo. E’ una vergogna fischiare un calcio di rigore del genere”.

Sull stessa lunghezza d’onda anche Billy Costacurta che da ex difensore condanna la decisione arbitrale: “Ci verranno a dire che da regolamento questo è rigore, il problema è che ce ne sono veramente 17-18 ogni tempo. Ogni volta che c’è un angolo guardate come vengono trattenute le magliette. E’ una cosa senza senso. Ma poi Wirtz ha fatto anche la scena”.

