Inter, lo sfogo di Nainggolan: "Patetico, ora basta"

Radja Nainggolan in un'intervista alla ESPN si sfoga contro chi lo giudica per la vita fuori dal campo, e in particolar modo se la prende con il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez, che questa estate lo ha escluso clamorosamente dal Mondiale in Russia: "Non tornerò in nazionale. Avevo detto che se non fossi andato al Mondiale avrei smesso e sono un uomo di parola. Gioco il mio calcio qui, all'Inter, con tanto amore per quello che faccio, ma ho una vita diversa fuori dal campo qui. Se mettessero un nuovo allenatore domani e mi dicesse 'vieni, vieni', direi comunque no. Perché quando prendo una decisione la mantengo. Non è che non sia interessato finché c'è questo allenatore in carica, quando dico che è finita è finita perché ci ho pensato bene".

"Ci sono cose che non posso accettare, alcune decisioni prese su di me – spiega il Ninja -. Ero molto, molto deluso dal fatto di aver giocato un grande Europeo ed essere stato scartato per nulla. Vedo le cose in maniera diversa: nel Belgio c'erano calciatori che non giocavano neanche nei loro club e venivano comunque chiamati. Io giocavo 50 partite e venivo comunque lasciato fuori. Non ho mai chiesto di giocare, meritavo solo di essere lì al posto di altri".

"Ci sono state poi scuse, ma erano tutte patetiche. Perché giocavo 50 partite con la Roma se conducevo la stessa vita per cui venivo criticato? Penso sia sbagliato quando le persone parlano senza averlo fatto prima con me. Devi dirmi le cose in faccia, si può parlare e poi stringermi la mano e non chiamarmi più, ma avrei più rispetto per te che per qualcuno che non lo fa".

"Le persone dicono cose e tristemente nel calcio, come nella vita, quando ti appiccicano un'etichetta sei sempre individuato come quella persona. Prima di prendermi, le persone diranno sempre questo e quello, ma se non mi vuoi è ok. Non sono un cattivo ragazzo. Penso che tutte le persone che mi conoscono diranno che ho il cuore più grande di chiunque altro conoscano. Mi piace far sentire bene le persone intorno a me, perché questo è il modo in cui sono cresciuto".

SPORTAL.IT | 22-11-2018 13:40