Inter, lo United torna su Perisic

Il Manchester United è pronto a tornare alla carica per Ivan Perisic.

Secondo quanto riportato da Sport, il croato sarebbe uno dei principali obiettivi di mercato di Josè Mourinho. Il giocatore fu ad un passo dal trasferimento in Inghilterra proprio l’estate scorsa ma poi, per volontà soprattutto di Luciano Spalletti, l’affare saltò.

La dirigenza nerazzurra potrebbe però decidere di vendere il giocatore per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario in vista di giugno. In caso di una partenza di Perisic, l’Inter farà partire l’assalto per Memphis Depay.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 15:25