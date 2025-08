Inter, la telenovela Lookman non è conclusa: la paura dell’Atalanta, il retroscena sulla telefonata Percassi-Marotta

La vicenda Lookman con la trattativa tra Inter e Atalanta non è ancora conclusa: la formazione milanese ha ancora una possibilità. Marotta prova a mettere sotto pressione la Dea

L’affare Ademola Lookman è senza dubbio il caso di mercato dell’estate 2025. L’Inter si è mossa con decisione e determinazione sull’attaccante dell’Atalanta che viene considerato allo staff dirigenziale e dallo stesso Chivu come l’elemento giusto per mettersi alle spalle le delusioni arrivate nello scorso finale di stagione.

Lookman: la telenovela non è finita

L’Inter ha fatto un passo indietro, dopo che l’Atalanta ha deciso di rifiutare l’ultima offerta presentata per Lookman, Marotta ha deciso di mordere il freno e di cominciare a guardarsi intorno per delle potenziali alternative. Ma la trattativa si potrebbe riaccendere anche nei prossimi giorni. Il sito Calciomercato.con rivela che l’Atalanta non ha chiuso le porte alla cessione ma vuole farlo solo di fronte a un’offerta importante, simili a quella che ha portato alla cessione di Ndoye che ha portato il giocatore dal Bologna al Nottingham Forest. Difficile fare previsioni ma di sicuro non si può considerare la storia come finita.

La paura dell’Atalanta e la mossa di Ademola

E’ stata un’estate di grandi cambiamenti in casa Atalanta. La decisione di Gasperini di chiudere la sua lunghissima avventura a Bergamo non ha colto proprio di sorpresa la dirigenza ma ha comunque creato uno scossone. A questo si è andata ad aggiungere la cessione a sorpresa di Retegui che ha deciso di dire sì alla corte ricevuta dall’Arabia Saudita. E ora la Dea corre anche il rischio di perdere un altro dei suoi grandi protagonisti. Una mezza rivoluzione che potrebbe essere mal digerita anche dalla tifoseria bergamasca che negli ultimi anni si è abituata ad avere una squadra competitiva in Italia e in Europa.

Dal canto suo anche Ademola Lookman fa un mezzo passo indietro. Dopo la decisione di cancellare ogni riferimento all’Atalanta dalle sue pagine social, il nigeriano ha deciso di “ammorbidire” la sua posizione e nella giornata di oggi si è allenato a Zingonia come da programma mentre la squadra era impegnata nell’amichevole contro il Lipsia, in Germania. Tutto come da programma visto che il giocatore è ancora alle prese con un problema al polpaccio.

La telefonata tra Marotta e Percassi

A svelare un retroscena su questa vicenda ci ha pensato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che nel suo editoriale ha svelato un particolare sulla giornata di ieri con il presidente Marotta che ha deciso di contattare direttamente la sua controparte bergamasca, Percassi: “Nel tardo pomeriggio c’è stata una telefonata tra Marotta e Percassi con il primo che inseguiva chiarimenti sui costi reali e l’altro che non sapeva cosa rispondere. E insomma la serie dell’estate si è allungata. L’Inter vuole il giocatore, sembra disposta a un altro rilancio ma chiede di conoscere i numeri che però Percassi non vuole dare, teme di impoverire ulteriormente la squadra e per questo fa fatica a individuare una soluzione”.