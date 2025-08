"Inter, Lookman come Lukaku, un infame per i tifosi": l'accusa che scuote il web

Per Fabio Ravezzani il bomber nigeriano si sta comportando con la Dea come fece il belga con il Biscione ma il paragone scatena la polemica sui social

Un vecchio motto del calcio recita: non puoi trattenere chi vuole andar via, contratto o non contratto ma la storia racconta esempi opposti. Ferlaino ad esempio riuscì a trattenere Maradona a Napoli nonostante una promessa di cessione fatta all’argentino che scalpitava per andar via, Moratti invece dovette cedere alle pressioni di Ronaldo, desideroso di andare al Real Madrid. La storia si è ripetuta più e più volte negli anni e il tormentone di questa estate riguarda il triangolo Atalanta-Lookman-Inter.

Il no della Dea

La vicenda non è ancora chiusa, nonostante il rifiuto di Percassi all’ultima proposta interista di 45 milioni + 3 di bonus, c’è chi è convinto che Marotta tornerà alla carica alzando ulteriormente la posta ma quanto accaduto sinora è sufficiente a Fabio Ravezzani per tracciare un paragone negativo che scatena il web.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’accusa di Ravezzani

Scrive su X/twitter il direttore di Telelombardia: “Lookman sta facendo all’Atalanta più o meno quello che fece il Lukaku2 all’Inter e per cui molti tifosi nerazzurri lo considerarono un infame. Tanto per essere chiari, non mi sono mai piaciuti i calciatori che pur in presenza di un regolare contratto si ammutinano per guadagnare di più altrove. Che si chiamino Lookman, Koopmeiners o Jashari. Perché in situazioni analoghe lo farebbero di nuovo”.

La replica piccata dei tifosi

Fioccano le reazioni bipartisan: “Qui c’è una promessa fatta però. Questo non lo dici?” e poi: “Francamente la situazione mi pare completamente diversa. Lukaku non era neppure di proprietà dell’Inter …Poi se si vuole sostenere il contrario” e anche: “Che Lookman si stia comportando male, è palese e da interista non lo apprezzo, seppur ne comprendo la possibile utilità. Ma sono due situazioni completamente diverse”.

C’è chi scrive: “Lookman vuol andar via da due anni, con trasparenza. Lukaku giurava amore eterno. Un’estate di trattativa. Poi quando finalmente poteva firmare si negò al telefono. Ora capisci le differenze? Non è difficile” e poi: “Lukaku diceva di voler rimanere e trattava con gli altri. Lukaku trattava con le altre squadre prima della finale di Champions. Lookman ha semplicemente detto, già dall’anno scorso di voler andar via. È un filo diverso” e ancora: “Lukaku dichiarò pubblicamente che voleva restare ma poi flirtava con altre società voltando le spalle a compagni e società durante la trattativa, Lookman sono due anni che vuole andarsene con tanto di promessa fatta dall’atalanta a liberarlo, uguali proprio….”

Il web è scatenato: “Lookman sono 2 anni che vuole andarsene e in più non ha mai flirtato con la rivale storica della squadra in cui gioca mentre quest’ultima faceva di tutto per riprenderselo” e poi: “Lukaku era andato via, era tornato chiedendo scusa, e trattó di nascosto con la Juventus mentre l’inter cercava di prenderlo. Lookman sta chiedendo che sia rispettata una parola data, dopo offerte estive e litigate con Gasperini” e infine: “Lukaku disse vengo all’Inter e non rispose al telefono una volta che il Chelsea accettó l’offerta...qui l’Atalanta ha rifiutato l’offerta e il giocatore vorrebbe venire. Il contrario di tutto che son simili”