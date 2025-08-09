Inter, Lookman dice no anche alla Premier e si allena da solo in Portogallo: cosa succede ora

Caso Lookman: guerra di nervi senza fine. Ma al 9 agosto regna ancora incertezza su come finirà la telenovela di questo calciomercato, lo scenario

Tutti aspettano. L’Atalanta attende che Ademola Lookman si presenti a Zingonia, oggi, con un ritardo che ormai è salito a cinque giorni e una multa inevitabile. Il nigeriano aspetta che il club mantenga i patti della scorsa estate e lo liberi verso la destinazione da lui scelta. L’Inter lascia scorrere minuti e ore nella speranza che la posizione della Dea si ammorbidisca. La Premier prova a inserirsi, ma per il nigeriano la decisione è già presa.

Il tassametro della Dea scorre inesorabile

Come un tassametro che tiene traccia del tempo alzando gradualmente l’importo da pagare. Così l’Atalanta si è posizionato nei confronti di Ademola Lookman, in ritardo di 5 giorni dal centro di allenamento di Zingonia. La strategia scelta dall’attaccante non sembra vincente nei confronti di un club che la pazienza probabilmente l’ha persa già ma che continua a tenere il punto. Il calciatore non la passerà liscia, a prescindere dal suo destino.

La multa arriverà e sarà salatissima per il nigeriano. Mentre la Dea, intanto, cerca calciatori offensivi sul mercato. Oltre al 27enne nato a Londra, c’è anche Mateo Retegui da sostituire. Da questo punto di vista gli scout bergamaschi hanno adocchiato due profili in particolare: Mateta del Crystal Palace e Rodrigo Muniz del Fulham. Meno calda l’ipotesi Krstovic, messo nel mirino anche dalla Roma.

Le sirene inglesi neppure ascoltate

Ad Ademola Lookman, in questo momento, della multa frega poco. L’attaccante nigeriano – che si troverebbe in Portogallo ad allenarsi da solo – ha preso al sua decisione: vuole giocare nell’Inter. E a poco servono le lusinghe provenienti da oltremanica, dal momento che non vengono prese in considerazione alternative. E ora come se ne esce? Servirebbe che l’Inter alzasse l’offerta, ma i nerazzurri di Milano non hanno intenzione di discostarsi dall’ultima proposta fatta.

Vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni. E’ chiaro che un caso del genere non può essere trascinato fino al 31 agosto, nell’interesse di tutte le parti in causa. Prima o poi, qualcuno si stancherà di aspettare e passerà all’attacco. Bisogna capire chi sarà.

Le alternative alle quali l’Inter per ora non pensa

Oltre a Lookman, neanche l’Inter al momento si è concretamente mossa per le alternative. Certo, qualche nome in mente ce l’ha come ad esempio Jadon Sancho che è in uscita dal Manchester United o magari Nico Gonzalez che per la Juventus è un esubero. Chivu desidera un calciatore offensivo in più per avere una variante tattica al 3-5-2 di inzaghiana memoria. Prendere il nigeriano e affiancarlo a Lautaro e Thuram sarebbe una gran cosa. Per questo tutto il resto è stato accantonato.