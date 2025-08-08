Inter, Lookman: ecco dove si è nascosto il nigeriano aspettando sviluppi

Da sabato Ademola non si vede a Zingonia né a Bergamo, dove la tensione è alle stelle. La fuga dell'attaccante non resterà impunita: la decisione dell'Atalanta

Dov’è finito Lookman? È la domanda che tutti si pongono da quando l’attaccante nigeriano ha fatto perdere le proprie tracce. A Zingonia non lo vedono da quattro giorni. Silenzio totale, dopo lo strappo che si è consumato con l’Atalanta. L’Inter attende, ma nel frattempo spunta pure l’Arsenal. Intanto il Corriere dello Sport svela dopo potrebbe trovarsi il Pallone d’Oro africano.

Mistero Lookman: materiale per Chi l’ha visto?

Sabato l’ultima volta che Ademola ha fatto capolino a Zingonia per curare il polpaccio. Poi la fuga verso chissà dove, dopo essere uscito alla scoperto sui social con quel comunicato che ha sollevato un polverone e, di fatto, posto fine al matrimonio con l’Atalanta.

Ormai la rottura è totale, la frattura insanabile. E il silenzio accompagna questi infiniti giorni d’attesa in cui neanche si sa dove sia finito Lookman, che ha scelto la via dello scontro per forzare il suo trasferimento all’Inter.

Ecco dove si è nascosto Ademola

A fare il punto è il Corriere dello Sport, secondo cui è molto improbabile che il calciatore sia rimasto a Bergamo visti gli ultimi sviluppi della vicenda. La tensione si taglia a fette nella città lombarda, come certificato dalla scritta “Lookman infame” ch’è un manifesto dell’umore della tifoseria.

Via da Zingonia, via dalla sua casa bergamasca: allora, dov’è il nigeriano? Sono in aumento le quotazioni della vicina Milano: l’ex Leicester potrebbe trovarsi già nel capoluogo con la speranza che la trattativa con l’Inter si sblocchi e vada in porto. Ma, secondo il quotidiano, l’ipotesi che va per la maggiore è che si stia godendo le carezze di un resort in Portogallo già frequentato nel recente passato, quando il mal di pancia era dovuto alla voglia di trasferirsi a Parigi. Restano in piedi altre piste: una porta a Londra, dove c’è parte della sua famiglia, l’altra direttamente in Nigeria.

Inter in attesa, muro Atalanta: multa in arrivo

L’Inter non ha ancora rilanciato: l’offerta – a quanto pare definitiva – è di 42 milioni di euro più di 3 di bonus. Ma la proposta è andata a sbattere contro il muro eretto dalla Dea. L’Atalanta ha detto no, e non solo perché chiede di più. Lo ha ricordato nei giorni scorsi l’ad Luca Percassi: l’accordo verbale raggiunto la scorsa estate con Lookman prevedeva la cessione all’estero e per un top club, come l’Arsenal – ad esempio – che sta preparando l’offerta. Intanto gli orobici si preparano a squarciare il velo del silenzio con un’azione forte nei confronti dell’attaccante, il cui atteggiamento sarà sanzionato.