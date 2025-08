Inter, Lookman in fuga: ha lasciato Bergamo ed è sparito. Intanto Marotta detta una condizione all’Atalanta 

L’attaccante è scomparso dai radar dopo non essersi presentato all’allenamento della Dea. Il presidente nerazzurro ha chiesto ai Percassi di fare il prezzo per il cartellino

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dov’è Ademola Lookman? Nessuno sa rispondere a questa domanda, dopo che l’attaccante ha disertato l’allenamento dell’Atalanta, con un’azione di protesta nei confronti della società. Intanto l’Inter vuole che i Percassi fissino un prezzo per il cartellino del nigeriano prima di riaprire la trattativa.

Dov’è Lookman?

Ha cancellato le sue foto con la maglia dell’Atalanta dai social e poi non si è presentato all’allenamento della Dea: ma dov’è ora Ademola Lookman? Difficile rispondere a questa domanda, per Ivan Zazzaroni l’attaccante ha lasciato Bergamo e fatto perdere le sue tracce in attesa che la trattativa tra il club di Percassi e l’Inter si riapra. Per il direttore del Corriere dello Sport, Beppe Marotta sarebbe pronto ad alzare l’offerta per il cartellino di Lookman: prima però ha posto una condizione alla controparte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La condizione posta all’Atalanta

A rivelare questo dettaglio è il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano: secondo quanto da lui riferito, l’Inter avrebbe chiesto all’Atalanta di fare il prezzo per il cartellino di Lookman. Marotta, di fatto, non è disposto a sedersi nuovamente al tavolo della trattativa senza conoscere la cifra che soddisferebbe pienamente la Dea.

Il pericolo dell’articolo 17

Vedremo quale sarà la risposta dell’Atalanta, che a questo punto difficilmente potrà trovare altra soluzione al caso Lookman diversa dalla cessione: dopo la rottura da parte del giocatore, liberarsi di lui realizzando una ricca plusvalenza è la prospettiva migliore che i Percassi si ritrovano davanti in questo momento. Anche perché sull’Atalanta pende anche la spada di Damocle dell’articolo 17, la norma del regolamento Fifa che consente a un giocatore di rescindere unilateralmente il suo contratto al verificarsi di determinate condizioni.