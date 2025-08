Inter, Lookman: la soluzione di Pistocchi scatena la bufera sui social

Il caso resta in stand-by, Marotta pronto a rilanciare fino a 50 milioni, il giornalista suggerisce una clausola rescissoria in ogni contratto

Non c’è giorno che la telenovela Lookman non si arricchisca di nuovi capitoli. Dopo lo sfogo social del giocatore, che ha chiesto nuovamente di essere venduto all’Inter ricordando le promesse della Dea, è arrivata la replica del presidente Percassi che ha specificato come l’ipotetica cessione fosse valida solo per l’estero. Intanto il bomber non si è presentato agli allenamenti e Marotta aspetta.

La strategia dell’Inter

L’Inter ha metabolizzato tutto ed deciso che alla fine rilancerà per Lookman salendo a circa 50 milioni di euro, bonus compresi. Il nigeriano sta tenendo fede al patto con i nerazzurri che lo aspetteranno ancora una decina di giorni provando con una nuova offerta per l’Atalanta, che da parte sua ribadisce di avere l’ultima parola.

La soluzione di Pistocchi

Sulla vicenda interviene via social Maurizio Pistocchi. L’ex moviolista di Mediaset scrive su X/twitter: “Da qualunque parte la si veda, la vicenda Lookman come tante altre molto simili, è sgradevole e poco edificante. A mio modesto parere, c’è un solo modo per evitare questi contenziosi, ed è inserire in ogni contratto una clausola rescissoria indicante la cifra che il club e il giocatore ritengono corretta in caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del giocatore. Una volta fatto, finirebbero i contenziosi”.

La risposta dei tifosi sul web

La proposta scatena il web e fioccano i commenti: “Tutto bello ma inapplicabile. Esempio da tifoso della Roma: Svillar acquistato a zero dal Benfica con un contratto di meno di 1mln e preso per fare il secondo portiere , si mette una clausola rescissoria che a quei tempi può sembrare alta come 35/40 mln” e poi: “Non sappiamo i fatti. Oltre i contratti ci sono anche le promesse o le strette di mano che non valgono nulla legalmente però si devono rispettare…” e anche: “Per Koopmeneiers però la narrazione era diversa”.

C’è chi scrive: “Poi finirebbe come in Spagna, dove esistono le clausole ma ormai per qualsiasi giocatore mettono la clausola da 200 milioni a 1 miliardo ed è come se non esistesse” e poi: “A detta della società, la condizione per la cessione era che questa avvenisse verso una squadra estera. Nel calcio però regna la legge della giungla...” oppure: “Mi raccomando, tenere un giocatore in questo ambiente con la scadenza nel ‘27. Il prossimo anno i 20 milioni offerti dal PSG l’ anno scorso sembreranno tantissimi”

Il web è scatenato: “Vorrei capire. Se l’Atalanta ha promesso la cessione al estero, Lookman non aveva il permesso di parlare e promettersi al Inter” e ancora: “Lookman ha fatto la storia dell’Atalanta con la vittoria dell’Europa League e, come in tutte le cose, a un inizio corrisponde sempre una fine. Nei panni dell’Atalanta, io farei solo gli interessi (economici) dell’Atalanta anziché fare la guerra a Lookman che, da un anno a questa parte e a quasi 28 anni, desidera un club di rango superiore (di suo gradimento)…” e infine: “Domani Percassi dirà che l’offerta è valida solo per la Kamchatka e la Jakuzia”.