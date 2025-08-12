Inter, Lookman non può più giocare a nascondino: agenti in Italia, il segnale dall'Atalanta che fa ben sperare

La fuga da Zingonia ha portato Ademola prima in Portogallo e poi in Inghilterra, ma ora è il momento di risolvere la questione: scendono in campo gli agenti del nigeriano

La fuga per sancire la rottura. Ma non si può certo giocare a nascondino in eterno. Lo impongono i tempi che scandiscono il mercato: dunque, è il momento di passare ai fatti. Gli agenti di Lookman sono attesi in Italia per dare un impulso decisivo alla trattativa con l’Inter, bloccata dal muro dell’Atalanta. Intanto c’è un segnale che arriva da Bergamo che fa ben sperare Marotta.

Caso Lookman, agenti in campo con l’Atalanta

Lasciata Bergamo, l’attaccante nigeriano si è recato prima in Portogallo e poi in Inghilterra nel tentativo di forzare la sua cessione all’Inter. Ma la fuga non ha finora sortito effetti, perché l’Atalanta ha rifiutato l’offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus e dai nerazzurri di Milano non sono arrivati ulteriori rilanci.

La situazione va risolta al più presto ed è per questo motivo che, come riferisce TuttoSport, gli emissari della Roof, ovvero l’agenzia che cura gli interessi di Lookman, sono attesi in Italia. Scende in campo la diplomazia: è l’ora di provare a sbrogliare la matassa, perché un’operazione di tale portata non può essere definita al fotofinish. Per dirla in breve: siamo quasi all’ora o mai più.

Inter, la strategia di Marotta

Non cambia di una virgola, a quanto pare. Forte del sì di Ademola, che si è promesso a Chivu in cambio di un quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione, l’Inter non teme l’eventuale inserimento del Napoli, che ha bisogno di un rinforzo di spessore lì davanti in seguito alla cessione di Raspadori all’Atletico Madrid.

Marotta e Ausilio restano alla finestra, sperando che gli agenti del Pallone d’Oro africano riescano a smuovere la Dea, che finora non ha arretrato di un solo centimetro.

Il segnale da Bergamo che fa ben sperare

Nei giorni scorsi Luca Percassi ha svelato che il patto sancito con Ademola la scorsa estate prevede la cessione del giocatore all’estero. Ma, si sa, in fase di mercato le verità sbandierate ai quattro venti vanno prese con le pinze.

E, infatti, l’Atalanta sta intensificando il pressing su Rodrigo Muniz, 24enne brasiliano in forza al Fulham. Si tratta di un affare da oltre 40 milioni, a testimonianza del fatto che gli orobici stanno già pensando al dopo Lookman. Stanno forse per scorrere i titoli di coda sulla telenovela dell’estate?