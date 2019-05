Inter, Lucas era tuo e il Tottenham l'avevi battuto

A volte un singolo episodio nel calcio può decidere un’intera stagione. In Liverpool-Napoli ad esempio il gol divorato da Milik avrebbe fatto qualificare gli azzurri e eliminato gli inglesi che invece ora sono in finale. Ma anche il Tottenham ha una storia del genere. La rimonta contro l’Ajax in semifinale è storica e il protagonista assoluto è stato Lucas Moura, già autore del gol sul campo del Barcellona che eliminò clamorosamente l’Inter. Già, proprio quell’Inter che lo aveva in pugno.

Retroscena che fa male – La storia risale al 2012, quando dopo aver avuto il permesso dal presidente Moratti il direttore Marco Branca era volato in Brasile proprio per prendere Lucas Moura, a quei tempi giocatore del San Paolo. Le due società avevano già un accordo e il prezzo era stato fissato a trenta milioni di euro più eventuali bonus, ma alla fine non si è arrivato ad una conclusione. Il “colpevole” fu Leonardo (che ironia della sorte oggi è passato ai rivali del Milan), in quanto giudicò troppo costosa quest’operazione e fece bloccare tutto.

Quella serata maledetta – All’ultima giornata del girone di Champions di quest’anno per l’Inter sarebbe bastato battere a San Siro un già eliminato Psv Eindhoven oppure che il Tottenham non facesse risultato sul terreno del Barcellona. I nerazzurri chiusero con un 1-1 pieno di rimpianti e con un gol praticamente regalato agli avversari, mentre in terra catalana proprio all’ultimo minuto i londinesi pareggiarono. con un gol di…beh non è difficile indovinarlo.

