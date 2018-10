Inter, Luciano Spalletti annuncia cambiamenti

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha annunciato cambiamenti nella formazione in vista della partita di lunedì sera contro la Lazio. La sconfitta contro il Barcellona ha spinto il mister toscano a fare alcuni ragionamenti sulla rosa: "Rotazioni? Sì. È una cosa normale considerare di poter utilizzare tutti gli elementi della rosa. La fatica per le gare è una cosa che ci può stare, in allenamento ho visto una reazione importante, non accettare passivamente gli eventi, aver visto i miei calciatori allenarsi in quel modo, come ieri è il miglior biglietto da visita che possano darmi".

La mancanza di Nainggolan si farà sentire ancora: "Ha un'esperienza anche in Champions che ci può mettere a disposizione qualcosa in più. Ma abbiamo in rosa calciatori in grado di sostituire chiunque. Non dipendiamo da un solo giocatore, siamo un insieme di persone nel quale tutti possono portare il proprio contributo. Chi lo ha sostituito ha fatto una buonissima partita, hanno dato un contributo per fare delle buone cose. Bisogna riconoscere i meriti del Barcellona e anche i nostri difetti, ma qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Anche nella partita col Milan Nainggolan era mancato per infortunio, eppure abbiam vinto lo stesso. Come sta? Ricomincia a correre tra oggi e domani, vediamo come risponderà la reazione del piede sul terreno. Se il piede dice 'ohi ohi' vuol dire che ha male, se spinge, vorrà dire che potrà accelerare per il recupero".

Keita e Lautaro Martinez: "Abbiamo una rosa importante, abbiamo giocatori in grado di ricoprire più ruoli. È possibile far giocare Lautaro insieme a Icardi, dobbiamo analizzare le caratteristiche di volta in volta, anche e soprattutto senza snaturare le loro qualità. Ci sono delle attenzioni da mettere in questi discorsi: dipende dai momenti, dall'avversario, da che sistema di gioco dobbiamo affrontare. Lo abbiamo già usato, lo useremo ancora. A Barcellona ha giocato quasi mezz'ora, l'avete visto? Vi è piaciuta la coppia insieme a Icardi? La vedo dubbiosa, se mi presento con la sua faccia davanti ai giocatori non sarei credibile".

Steven Zhang nuovo presidente: "È stata una settimana importantissima per certi versi, da ogni punto di vista, abbiamo fatto delle belle cose, confronti importanti che ci daranno possibilità di crescita. La nomina di Zhang è qualcosa di fondamentale per l’Inter, ho conosciuto sia il figlio ma anche il padre, toccando con mano la grandezza della loro storia, la loro lucidità, qualvolta parlo con lui mi trasmette fiducia e sostegno, essere con lui è essere con l’Inter, cosa fondamentale".

SPORTAL.IT | 28-10-2018 12:00