Europa League: Inter-Ludogorets, le probabili formazioni

In un San Siro blindato e a porte chiuse, l’Inter è chiamata a difendere il 2-0 dell’andata nella gara contro il Ludogorets valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Conto i bulgari in attacco ci sono Lukaku e Sanchez, sulle fasce Moses e Biraghi, al centro Barella, Borja Valero ed Eriksen.

Probabili formazioni (ore 21)

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez. ALL.: Conte.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Badji, Dyakov; Cauly, Marcelinho, Wanderson; Keseru. ALL.: Vrba.

SPORTAL.IT | 27-02-2020 10:02