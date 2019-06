Inter, Lukaku ad un passo

L'avventura di Lukaku al Manchester United è al capolinea. Il bomber belga non figura nelle foto pubblicate, dal club inglese, su Instagram in vista della prossima stagione. Un nuovo inidizio sull'addio del 26enne attaccante.

L'Inter è ad un passo dal vestirlo di nerazzurro. Ausilio avrebbe già incontrato l'agente di Lukaku per trovare un accordo. Prima, tuttavia, c'è da trovare una soluzione per Icardi. L'ex capitano nerazzurro non pare intenzionato a lasciare la Beneamata.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 08:32