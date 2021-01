Inter Lukaku-dipendente? Parla Fabio Capello

Nonostante la sconfitta contro la Sampdoria, è sempre determinante Romelu Lukaku. Questa l’opinione dei giornalisti di Sky Sport, che ha girato questa domanda anche a Fabio Capello. Queste le sue parole:

“È un giocatore fondamentale. Oggi l’Inter non pressa in avanti come faceva nella prima parte della stagione, ma si affida a lui spesso con i lanci lunghi. Lukaku fa salire la squadra e in campo aperto non è marcabile. È generoso, un uomo assist prezioso. Un po’ come Ibrahimovic, quando c’è lui ti preoccupi di marcarlo e spesso devi raddoppiare”.

OMNISPORT | 07-01-2021 23:55