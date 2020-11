Inter, Lukaku fa un appello alla società

Una delle sfide più interessanti della tornata di gare che ha chiuso la fase a gironi di Nations League promuovendo le vincitrici dei quattro raggruppamenti della Lega A alla Final Four in programma nell’ottobre 2021 è stata quella tra Belgio e Danimarca.

Ai Diavoli Rossi sarebbe bastato un punto per qualificarsi e rendere vano anche un successo dell’Inghilterra, ma la squadra del ct Roberto Martinez ha dilagato, avendo la meglio per 4-2 sui danesi. Sfida nella sfida è stata quella tra Romelu Lukaku e Christian Eriksen, compagni di squadra all’Inter.

L’attaccante, già miglior marcatore nella storia del Belgio, ha migliorato ulteriormente le proprie statistiche, siglando una doppietta.

Al termine della partita Lukaku ha concesso un’intervista alla tv danese Kanal 5, in cui ha parlato proprio di Eriksen, che in nerazzurro non è ancora riuscito a esprimere appieno le proprie qualità evidenziate per anni nel Tottenham oltre che nella propria Nazionale.

Quello di Lukaku è stato un vero e proprio messaggio di difesa e di speranza verso il compagno, oltre che un appello alla società a non cedere Eriksen: “Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo”.

Del resto i due giocatori si conoscono da tempo, essendo stati avversari per diverse stagioni in Premier League, campionato dove Lukaku ha militato tra il 2011 e il 2019 vestendo le maglie di Chelsea, West Bromwich Albion, Everton e Manchester United, mentre Eriksen è stato il faro della trequarti del Tottenham tra il 2013 e il gennaio 2020.

Il fantasista danese non ha nascosto la propria delusione per come si sta sviluppando la propria esperienza a Milano, arrivando a paventare l’ipotesi di cambiare aria già durante il mercato di gennaio.

Secondo Lukaku, tuttavia, il problema del danese è essenzialmente di natura linguistica: Se impara l’italiano, per lui diventerà tutto più facile. Potrà comunicare meglio e dare un contributo maggiore alla squadra. Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano, io sono stato fortunato ad ambientarmi velocemente”.



