Inter, Lukaku: "Io tra i primi 5 bomber del mondo"

Con le sue reti sta letteralmente trascinando l’Inter di Antonio Conte in campionato e in Champions League: ora Romelu Lukaku vuole essere riconosciuto tra i più grandi centravanti attualmente in circolazione.

Il giocatore belga ha parlato ai microfoni di ‘France Football’, incoronandosi tra i migliori cinque attaccanti del mondo: “Dal punto di vista tattico, del posizionamento e dei movimenti non sbaglio mai. Faccio parte dei primi 5 attaccanti al mondo”.

Lukaku sta vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera alla corte di mister Conte, ma sente di avere ancora ampi margini di miglioramento: “Se Cristiano Ronaldo, Messi o Lewandowski hanno superato i loro limiti, perché non potrei riuscirci anch’io?”.

OMNISPORT | 07-12-2020 15:52