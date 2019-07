Inter-Lukaku, l'affare si complica

La data del raduno è sempre più vicina e il mercato dell’Inter prosegue a vele spiegate. Dopo le ufficialità degli arrivi di Godin, Lazaro e Sensi, i prossimi tre acquisti in ordine temporale dovrebbero essere Nicolò Barella, Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Tutte e tre le trattative però presentano delle difficoltà, legate nel primo caso alla concorrenza della Roma, nel secondo al fatto che i giallorossi non hanno più necessità di vendere dopo aver chiuso le cessioni di Manolas e Luca Pellegrini.

Quanto a Lukaku, l’ostacolo è essenzialmente economico, visto che il Manchester United non vuole sentir parlare di contropartite tecniche e neppure di abbassare la richiesta iniziale superiore a 70 milioni per far partire il centravanti belga. L’Inter comunque non demorde ed è pronta a sfruttare la ritrovata disponibilità economica, ora che i paletti del Fair Play Finanziario dell’Uefa sono stati aggirati, per accontentare le richieste di Conte, vecchio estimatore di Lukaku.

Ad occuparsi della trattativa è l’agente Federico Pastorello, che ha fatto il punto della situazione dopo un incontro con i dirigenti nerazzurri nella sede del club, durato una quarantina di minuti, ma rivelatosi abbastanza interlocutorio: “Abbiamo fatto una chiacchierata col direttore per capire meglio la situazione, poi vedremo le decisioni che prenderanno loro. I tempi? Non li decidiamo noi, ma è chiaro che se il giocatore vuole essere preso, bisogna muoversi. Settanta milioni? Io i numeri non li ho mai fatti, non so se siano quelli che hanno in mente”.

Urge quindi affrettare i tempi, per evitare che cresca la concorrenza e l’obiettivo possa sfumare. “L'Inter ci sta provando sicuramente – ha concluso Pastorello – è un obiettivo dichiarato, dopodiché non è che gli obiettivi diventano tutti raggiungibili. E' sempre molto difficile".

SPORTAL.IT | 03-07-2019 22:26