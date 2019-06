Inter, Lukaku sempre più vicino: il retroscena

Romelu Lukaku ha scelto l'Inter.

L'attaccante belga del Manchester United, prima scelta di Antonio Conte per sostituire Mauro Icardi, ha già raggiunto un'intesa con il club nerazzurro e un ulteriore retroscena dopo il commento sotto il post di Adriano su Instagram di qualche giorno fa ha confermato la sempre più probabile buona riuscita dell'operazione.

La trattativa si preannuncia comunque molto lunga, siccome i Red Devils non accettano contropartite, ma solo 70 milioni cash. Ciononostante pare che, secondo Mediaset, oltre a sentirsi regolarmente con Nainggolan il numero 9 abbia seguito Inter-Empoli e tifato per i nerazzurri in chat insieme a Federico Pastorello, il suo procuratore.

