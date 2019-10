Inter, Lukaku titolare con la Juventus

L'Inter archivia la sconfitta di Barcellona e si concentra sul big match di Champions League contro la Juventus. Antonio Conte punta a riavere in campo Romelu Lukaku: l'attaccante belga ha svolto lavoro personalizzato a causa dell'affaticamento muscolare che si trascina ormai da quasi due settimane. Contro la Juve, però, dovrebbe tornare in campo dal 1' al fianco di Lautaro Martinez.

Non ci sarà Sanchez, squalificato per un turno dopo l'espulsione rimediata contro la Sampdoria. A centrocampo, come in difesa, niente turn-over per l'Inter che dovrà vincere contro la Juventus per tenere saldo il primo posto in classifica.

SPORTAL.IT | 03-10-2019 20:23