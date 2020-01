Inter, luna di miele finita? Sul web insospettabile sotto accusa

Colpa dell’arbitro? In parte, visto che sicuramente Giacomelli ha commesso errori importanti, ma se l’Inter non è riuscita a battere il Lecce non ci si può appellare solo alle amnesie del direttore di gara. I nerazzurri sono scivolati a -4 dalla Juve ma soprattutto hanno giocato una partita anonima che preoccupa e non poco i fan in vista del girone di ritorno.

LA DELUSIONE – In attesa di ritrovare l’entusiasmo, magari con qualche colpo di mercato visto che si continua a sognare Eriksen (oltre a Giroud, Young e Moses), i tifosi forse per la prima volta hanno preso le distanze da uno dei protagonisti della cavalcata dell’andata.

LUNA DI MIELE – Sotto accusa è finito infatti il tecnico Antonio Conte. Finora l’allenatore era stato criticato più per qualche sparata nelle interviste che per le prestazioni della squadra ma le cose sono cambiate. Che sia il segnale di una luna di miele finita?

LE REAZIONI – Sui social infatti monta la rabbia nei confronti del tecnico: “Conte è vecchio. Deve rinnovare il suo modo di fare giocare la squadra” o anche: “Il calo fisiologico era da mettere in conto. Le squadre di Conte hanno nel pressing asfissiante la loro arma migliore: calando la condizione atletica e giocando sempre gli stessi 11 viene per forza di cose meno quella capacità di stare sempre addosso all’avversario”.

I LIMITI – Pochi sono disposti a concedere alibi a Conte: “Si sono piuttosto visti i limiti tecnici dell’allenatore. La squadra ce l’hai e oggi al gran completo. Qua c’è stata proprio una lettura pessima della partita dall’inizio. Non è possibile che basta chiudersi in difesa per metterci in difficoltà”.

ALIBI – Anche le parole nel dopo-partita non sono piaciute: “Se si vuole vincere non serve trovare sempre giustificazioni o dare del bollito a chiunque si sieda in panchina. Serve risolvere i problemi nei mesi, negli anni. Non innamorarsi di luoghi comuni e spiegazioni facili” o anche: “A Lecce sono mancati tutti. Conte in primis molle come un fico in panchina”.

L’ASSENZA – C’è chi scrive: “A Lecce è mancata la presenza di un allenatore vero in panchina”, un altro replica: “Premesso che la stagione finora è super; credo si stia sbagliando sul progetto del “gruppo” squadra, Conte gioca spesso da solo:narciso, il gruppo non ce la fa, inoltre alcuni di loro sono fuori progetto da sempre, credo che per la squadra queste cose non siano d’aiuto”.

IL TWEET – Anche Fabrizio Biasin accende il fuoco scrivendo su twitter: “Una marea di cross poco pericolosi, Inter per una volta più “spallettiana” che “contiana”.”. Fioccano commenti: “Si deve saper cambiare, si deve saper osare” e infine: “La mia impressione è che Conte inizia ad essere al limite della sopportazione”.

