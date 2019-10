Inter, ma ha mai giocato a calcio? Dove l'hai preso?

La vittoria contro il Borussia Dortmund ha rimesso l’Inter in carreggiata. Tre punti che riaprono il discorso qualificazione (che in caso di mancato successo sarebbe stato quasi chiuso) e che hanno ridato il sorriso in Europa ai tifosi nerazzurri. Tuttavia nella splendida notte di San Siro non sono mancate le note dolenti, su tutte la prestazione nettamente insufficiente di Romelu Lukaku, che ha attirato numerose critiche.

Longhi non perdona – Fra i più severi col belga c’è il giornalista Bruno Longhi, che parlando a Radio Sportiva ha affermato: “Se un viandante arrivato da Marte avesse visto la partita di ieri con l’Inter di Lukaku, avrebbe detto che questo non ha mai giocato a calcio e si sarebbe domandato da dove l’abbiano preso. Forse è un problema di forma, visto che ieri si è fatto saltare anche da Hummels, non proprio il giocatore più veloce del mondo”.

Giovane stella – Era impossibile poi non soffermarsi su quella che oltre al risultato è stata la sorpresa più bella della partita contro i teutonici, ovvero la prestazione di Sebastiano Esposito. Sul giovane diciassettenne infatti Longhi ha detto: “Esposito? Se gli va bene l’elastico crolla San Siro. Ci vuole coraggio per puntare su un ragazzo così giovane, ma anche l’abilità del diretto interessato”.

Tutto passa per Dortmund – Per il destino del club nerazzurro in questa edizione della Champions League è evidente che sarà decisiva la prossima partita in terra tedesca, che sarà il vero crocevia della stagione europea. Le premesse per fare bene ci sono tutte, ma servirà il miglior Lukaku per fare risultato dinanzi al muro giallonero.

SPORTEVAI | 24-10-2019 12:10