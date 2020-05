Inter, Marco Materazzi attacca di nuovo la Juventus

Marco Materazzi torna a pungere la Juventus e i suoi tifosi sui social. L’ex difensore dell’Inter ha provocato i supporters bianconeri pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che lo immortala con Zinedine Zidane, durante Perugia-Juventus del 14 maggio 2000, quando ancora vestiva la maglia del club umbro.

In quell’occasione la Juve perse lo scudetto in una partita fortemente contestata per il diluvio che fermò per oltre un’ora la gara, poi ripresa regolarmente e decisa dalla rete di Calori che regalò il titolo alla Lazio.

“Come pioveva, così piangeva… (cit. Achille Togliani) C’è chi ha il 5 maggio e chi il 14 maggio, chi quel giorno era bagnato di pioggia e chi di lacrime…”, è il posto di Materazzi che accompagna la foto, accompagnato da cuori nerazzurri. Il messaggio del giocatore ha fatto incetta di like ma anche di critiche e di insulti da parte degli juventini, che gli hanno ricordato come l’Inter in quell’occasione c’entrasse poco.

Pochi giorni fa, il 5 maggio, Materazzi si era difeso così dagli sfottò: “E a chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l’alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo… 5/5/2010″, è il post di sfida dell’ex centrale nerazzurro, a corredo di una foto che lo immortala mentre bacia la Coppa Italia.

Materazzi ha ricordato la vittoria nella finale di Coppa Italia contro la Roma nel 2010, il primo tassello del Triplete completato dalla conquista dello scudetto il 16 maggio e dal trionfo in Champions League contro il Bayern Monaco il 22 maggio 2010.

