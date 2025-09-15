Inter, Marcus a Kephren Thuram: "dillo che hai fatto fallo". Il retroscena infiamma il web

Caso Thuram: il club nerazzurro ha chiesto spiegazioni al bomber che ha fornito la propria versione dei fatti per spiegare i motivi della risata

Sarebbe stato impossibile chiudere un occhio e infatti l’Inter è voluta andare a fondo sulla vicenda Thuram. Dopo le immagini virali della risata plateale di Marcus, con il fratello bianconero Khépren dopo il 4-3 subìto al 91′, rivela la Gazzetta dello Sport che il club nerazzurro abbia chiesto spiegazioni al bomber riguardo l’accaduto in campo. Il retroscena raccontato dall’attaccante, per spiegare la sua posizione al club, ha scatenato il web.

Il malumore dei tifosi

Molti interisti hanno visto in quel ghigno un segnale di indifferenza, tanto da alimentare polemiche anche all’interno dell’ambiente nerazzurro. Non è servito nemmeno l’intervento di Cristian Chivu, in conferenza stampa, per cercare di abbassare i toni: “Non fate sempre polemica, non è un bene per nessuno”.

La spiegazione del giocatore

Il giorno successivo, ad Appiano Gentile, dirigenti e compagni hanno chiesto chiarimenti all’attaccante francese. Thuram si sarebbe accorto subito della gaffe, tentando infatti di coprirsi la bocca con la maglia. La sua versione è stata chiara: non una risata di scherno, ma una reazione amara e spontanea durante il dialogo con il fratello. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marcus avrebbe detto: «Dai, dillo all’arbitro che hai fatto fallo!», riferendosi al contatto tra Khephren e Bonny in attesa della revisione al Var di Juventus-Inter.

Nessuna conseguenza disciplinare ma i tifosi insorgono sul web

La spiegazione ha convinto compagni, allenatore e società. L’Inter ha quindi deciso di non adottare provvedimenti: Thuram sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Champions ad Amsterdam. Del resto, contro la Juve, aveva anche trovato la via del gol, pur senza particolari esultanze.

Ai tifosi, però, non basta la versione fornita dalla Gazzetta dello Sport e attaccano sul web: “Riescono a leggere il labiale addirittura con la bocca coperta dalla maglietta…i poteri magici della Gazzetta interista.” E ancora: “La Gazzetta riesce ogni volta a superare i confini del ridicolo, per sostenere l’Inter.”

C’è poi chi ironizza: “Ora sappiamo bene chi è il vero intruso in casa Inter (Thuram).” E ancora: “Avete mai sentito un tifoso bianconero difendere per un solo istante un giocatore dell’Inter ? Beh il sig. Thuram e’ riuscito a realizzare questa meravigliosa unica impresa e chiedetevi perché.”

Non si placano gli animi sul web: “Thuram ha avuto tutto il tempo per non essere preso in contropiede dalla società che sicuramente gli avrebbe chiesto dei chiarimenti e per studiarsi una possibile scusa, quindi non gli credo!”

E infine: “Sono passati quasi 2 giorni e delle scuse di Thuram manco l’ombra. Ed immagino non ci sarà manco lo straccio di una punizione da quei fantocci che abbiamo in dirigenza.”